日本决定春季起将福岛核废水排放入海台湾高度戒备

台湾/日本/核污染

日本内阁13日决定，福岛第一核电站的核废水，将在今年春季到夏季前后开始排放入海；日本政府并通过设置500亿日圆的基金，为日本渔业可能受到的影响提供支持。不过担忧遭负面观感影响生计的日本渔业界坚决反对。

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2011年日本311大地震导致东京电力公司的福岛第一核电站反应炉炉芯熔毁，放射性物质外泄，持续冷却炉芯的作业以及雨水、地下水流入反应炉设施，产生了大量核废水。

核废水的排放时间取决于站区的上千个储存槽什么时候满载，目前已累计130万吨。原先预估去年夏天满载，后来延到今年春天。最新的预估是，今年夏天到秋天之间，排放时间因此调整到今年春夏之际。

尽管一延再延，日本当地渔民和周边国家的忧虑并没有因此降低。台湾行政院发言人罗秉成表示，三年前由原子能委员会邀集各部会研商因应之道，去年底已完成「国家海域放射性物质环境辐射监测及安全评估整备计划」，建置海域氚辐射背景数据库及生物氚实验室等，未来将持续与日方交流。

台湾原能会则表示，已做好准备，将在日本开始排放后，提供每日预报，进行海域生态影响评估。台湾农委会渔业署也说，将持续检测，搜集过去国际案例，结合渔业经济影响模拟情境，作为因应。

台湾民间组成的「全国废核行动平台」指出，福岛第一核电厂所储存的污染水具有高放射性，虽然经过稀释，但这类水体仍然具有大量的放射性氚和碳十四，与其他放射性同位素，如锶九○，可能累积在骨骼并导致骨癌及血癌，日本向太平洋倾倒放射性水，已经违反国际法。

废核行动平台表示，日本政府此举无视国际社会，甚至是日本国内一直以来的反对与质疑，该平台表达强烈遗憾与抗议，除将持续串联国际组织要求撤回计划，也呼吁台湾官方严正表达抗议，并要求日本政府未来必须公开排放的相关信息，并开始进行海洋与渔业的长期监测研究。

废核平台强调，核废水稀释后排入海洋只是降低核灾成本、便宜行事的做法，国际从没有这种前例，影响性更是全球都须共同面对的问题。日本官方的决定也已经引发日本国内反弹，尤其是福岛当地农林渔业以及消费者合作社的强烈反对。

到目前为止，中国外交部还没有响应。南韩外交部则表示，将确保日本从客观和科学角度，以安全与符合国际法及国际标准的方式处理核废水。

日本外务省去年七月曾宣布，监管机构认为核废水排放入海安全无虞，这些水在净化后，将去除其中大多数的放射性同位素，但仍含「微量的氚」。

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