日美首脑会谈：拜登保证美国将以献身精神全力保卫日本

日美/政治

2022年5月23日，美国总统拜登与日本首相岸田文雄在举行双边会谈后的联合新闻发布会上讲话。

日本首相岸田文雄1月13日访问白宫，与美国总统拜登举行首脑会谈，这是他2021年上任以来首次访问美国。两国首脑发表了联合声明，称全球进入“战略竞争新时代”。

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在会谈中，他们讨论了俄罗斯入侵乌克兰、中国的海洋扩张以及朝鲜的弹道导弹发射等问题。 两位领导人一致认为，有必要促进“自由开放的印太地区”，加强以法治为基础的国际秩序。

他们还讨论了将于5月在广岛举行的 G7 峰会。 岸田首相作为轮值主席对该会议将讨论“无核武世界”一事向拜登寻求理解。

岸田首相和拜登总统会谈后发表了联合声明。 声明谴责了中国、朝鲜和俄罗斯。 声明指出：“我们强烈反对任何以武力或胁迫单方面改变世界任何地方的现状的任何企图。” 声明明确记载了维护台海和平与稳定的重要性。

对于日本三份安保文件的修改，声明指出：“这将加强印太地区和整个国际社会的安全，是使日美关系面向21世纪走向现代化”。

拜登总统在联合声明中表示：“我高度评价日本在从根本上增强防卫能力和加强外交努力方面的领导能力。” 声明说：两国领导人还指示他们的部长加强合作，要有效实施和发展日本的多项能力，包括反击能力。

拜登总统还重申了他对日本防务的承诺。拜登在会谈前说： “有件事需要明确说明”，“美国将以献身精神完全彻底地致力于保卫日本。” 在随后的联合声明中，关于日美同盟，声明重申“美国坚定不移地承诺根据《日美安保条约》第5条，使用包括核武器在内的所有力量保卫日本。” 并再次确认《日美安保条约》第5条适用于钓鱼岛。

日本和美国领导人在声明中将不遵守基于规则的国际秩序的中国、朝鲜的持续挑衅和发动残酷侵略战争的俄罗斯视为威胁， 为此，拜登总统评价此次会晤不仅对印太地区，而且对世界来说都是一次具有历史意义的会谈。

这一天，拜登总统在白宫前院的南草坪欢迎就职后首次访问华盛顿的岸田首相。 在正式会晤之前，两位领导人坐在椭圆形办公室里交换了意见。 首先，拜登总统提到了日本在俄乌战争中的合作，称岸田首相是“真正的领袖和真正的朋友”。 岸田首相也表达了感谢之意，称“我珍重的朋友乔”。 拜登说：“我们在同盟层面的一个惊人的时刻会面，”他还说，“我们似乎从未如此亲密过。”

岸田较早时与美国副总统贺锦丽会谈，讨论太空合作等议题。

日美首脑会谈后没有举行通常在会谈后会举行的联合记者会。日美两国政府没有明确说明原因，但有可能是拜登总统拿出机密材料的问题造成的影响。

现已查明，拜登将他担任副总统期间的机密文件带到了他的家中和私人办公室。 特别检察官已经着手调查，这件事在美国引起舆论大哗。

在会谈开始时设定的可以让摄影记者等采访的时间里，美国记者们纷纷提出机密管理的问题， 但拜登没有回应。

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