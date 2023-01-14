法国记者：“天下无敌的习近平为何陷于被削弱的境地？”

习近平权威是否受损

习近平清零政策突然终结后，他的权威受损了吗？ 为此，法国国内广播电台(France Info)14日发表一篇题为“天下无敌的习近平为何突然陷于被削弱境地？”的文章。文章专访了三名中国问题专家。有的专家认为共产党政权危了；有的专家表示：三年大饥荒中国死了上千万人，并没有摇撼中国共产党的政权。巴黎政治学院高级研究员鲍佳佳女士Stéphanie BALME 认为：中国高层深不可测，很难预测将来会发生什么。

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此文一开始写道：习近平可以说是天下无敌，他突然发现自己被削弱了。2022年10月他的权力走到了巅峰，本以为自己在2023年3月可以顺利连任第三届，巩固他的权力，但白纸运动和清零逆转带来的混乱使得事情越来越不可预测。1月14日，中国官方最新报道新冠死亡人数：一个月有6万人染疫死亡。法国记者表示，1月11日，世界卫生组织总干事谭德塞在例行疫情发布会上表示：中国新冠相关死亡人数报告不足。

法国记者表示，不论死亡还是感染人数，中国官方公布的数字被大大低估。这种不如实的做法削弱了现政权。巴黎政治学院教授让-路易•罗卡（Jean-Louis Rocca）回述到：2020年初，中国因武汉的疫情管理的混乱和不透明受到国际社会的批评。此后，中国一直努力想在管控新冠疫情上做出一个典范。很快中国制定了“检测、追踪、隔离”的三联式。可以说刚开始的时候，大规模的筛查、隔离使得感染人数大大减少。

巴黎政治学院教授让-路易•罗卡（Jean-Louis Rocca）接着写道：正在欧洲和美国新冠病例大规模出现新冠病例的时候，中国政府按奈不住他的优越感。这位法国专家还表示：清零政策曾经向世界表明，中国比其他欧美国家做得好；不仅如此，它还向中国民众展示了国家有能力保护好你们的治理能力。

伦敦大学亚非学院的曾锐生（Steve Tsang)接受法国国内记者采访时表示：2021年情况发生了变化。西方国家开始给民众接种新冠疫苗，然后逐渐放松封城的做法。而中国继续坚持清零政策。伦敦大学亚非学院的曾锐生（Steve Tsang)表示：从那一刻起，中国政府一直是站站自喜，根本忽略了科学和现实。

法国记者分析说，中国当局的失败可以在于接种疫苗的失败。根据《柳叶刀》杂志去年 4 月发表的一项研究，中国疫苗效果较差，北京还特别拒绝使用外国疫苗。 中国老年人的疫苗接种也在苦苦挣扎。 据路透社报道，到 2022 年 11 月，只有 68.2% 的 60 岁以上人群接种了三剂疫苗。 其结果是，一旦发生新一波感染，已经饱和的医院系统变得拥挤不堪。

《赫芬顿邮报》认为，地方执行清零政策时不专业，使得接二连三的封城政策让民怨四起。让-路易斯·罗卡 (Jean-Louis Rocca) 解释说：发生紧急情况，中国和地方政府的应变能力是有的。但清零要求地方政府长期合理的合作。《赫芬顿邮报》称，清零政策“使经济脱轨”，经济增长放缓，失业人数越来越多。 出现这些问题要么是地方管理的能力有限；要么是他们没有做出正确的选择。法国记者表示：习近平需要的是良好的经济成果，没有这个基石，他继续掌权就会出问题。

在分析中国很多城市出现抗议浪潮时，法国记者表示：三年的反复动态清零最终让一些中国人感到非常厌烦。 11 月底，在习近平成功连任共产党总书记一个多月后，包括上海和北京在内的中国几个主要城市爆发了示威活动。巴黎政治学院教授让-路易•罗卡（Jean-Louis Rocca）表示，我们不能说这种抗议在中国没有过先例，但都是很具体的，比如拆迁或拖欠工资等。伦敦大学亚非学院的曾锐生（Steve Tsang)补充说：白纸运动是自1999年以来，示威者首次要求政府下台；习近平下台，而且抗议的诉求涉及当局的整体政策”。

两名专家表示：来自街头的压力让中国政府在清零政策上来个急转弯，而这个决定在几个星期前都是不可想象的。巴黎政治学院国际研究中心研究主任兼中国问题专家史蒂芬妮·巴尔姆 (Stéphanie Balme) 教授解释说：从没有见过中国政府这样颠来倒去，真是闻所未闻。她还表示：这也表明了这个政权的脆弱性。当人们看到很长一段时间以来，当权者都否认了现实，很多人站起来质疑政权，这就好比堤坝被炸毁了。

法国记者表示，放弃强制性检测和隔离的后果很快显现出来。 医院和火葬场很快发现被大批感染的人淹没，药物也快用完了。 在很少有人接种疫苗的情况下，中国人还没有对这种病毒产生群体免疫力。 当局甚至发现自己无法估计感染浪潮会有多么严重，国家卫生委员会已停止就此问题进行沟通。 根据英国健康数据分析公司Airfinity 1 月 13 日的估计，中国每天的感染人数将达到 370 万。 一个令人目眩的数字。

谈及公民对政府的信任度，伦敦大学亚非学院的曾锐生（Steve Tsang)表示：这种情况让中国公民很担忧，因为领导他们的人漠视现实。曾锐生表示，中国政府本有三年的时间把事情做好，但他们没有任何计划。巴黎政治学院国际研究中心研究主任巴尔姆 (Stéphanie Balme) 教授说：民间对权力的信任产生了重大质疑。她还表示：清零的时候让中国民众感觉疫情很可怕；而现在这样放开危险难道不存在了？！这样一来，共产党与人民之间的社会契约不坚实了。伦敦大学亚非学院的曾锐生（Steve Tsang)认为：中国人接受共产党执政，因为民众要的是繁荣和受到保护，而今情况恰恰相反。

在小标题“共产党政权是否危在旦夕？”的采访中，伦敦大学亚非学院的曾锐生（Steve Tsang)认为：新冠疫情失控确实损害了习近平的名誉，但震撼不了他的权位，因为党和军权都在他手里。这次疫情危机不足以彻底质疑他。

而巴黎政治学院教授让-路易•罗卡（Jean-Louis Rocca）却认为：“对我来说，习近平首先是党内团结的象征，如果这场危机过于削弱国家机器，没有人会毫不犹豫地炸毁它。”他还表示：无论如何要看民众和国家之间的信任度是否还坚实。巴黎政治学院高级研究员、清华大学法学院访问教授Stéphanie BALME 鲍佳佳女士认为，中国政治局常委是一个很小的范围，很神秘，我们现在无法预测将来会发生什么。还要看1月底新年迎春活动、总理的人选等等因素。

巴黎政治学院教授让-路易•罗卡（Jean-Louis Rocca）表示，中国民众是否会大规模表达不满，那要看疫情怎样发展。如果像英国健康数据分析公司Airfinity预测的，疫情会使170万人死亡，这会震撼习近平的政权。

但伦敦大学亚非学院的曾锐生（Steve Tsang)看法保守。他表示：疫情本身震撼不了习的政权。他表示：三年大饥荒造成4千万人死亡，共产党不是还在继续执政吗？！

巴黎政治学院教授让-路易•罗卡（Jean-Louis Rocca）最后表示：中国人思考的不仅仅是新冠一个问题，还有其他因素决定了他们的信任度。经济何时复苏、就业情况如何，中产基层对政府的满意度，这都会影响中国民众将来的选择。巴黎政治学院国际研究中心研究主任巴尔姆 (Stéphanie Balme) 教授最后表示：“ 如果经济没有复苏，中国人可能会失去我们国家的政府比其他政府做得更好的信心，这“可能会产生完全无法预测的后果”。

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