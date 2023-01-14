白纸抗议延伸境外效应？世卫批评或迫使中国提高疫死数据

中国/新冠病毒

中国周六公布，自上个月放弃清零政策以来，已有近 60,000 名新冠病毒患者在医院死亡，这比之前在全球批评中国的冠状病毒数据后报告的数字大幅增加。尽管专家估计中国疫死人数远远不止于此，但国际批评迫使中国提高报告疫死数据可能也是事实。中国的报告指是根据医院内疫死而统计，没有包括医院外以及住家疫死的统计，或为今后留下余地。

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路透社今天称，在数据受到批评后，中国报告与新冠疫情相关的死亡人数大幅上升。

而就在去年 12 月初，在 11 月下旬的广泛白纸抗议活动之后，北京突然取消了为期三年的频繁检测、旅行限制和大规模封锁等严格的清零制度，此后全国 14 亿人的病例激增。

但中国一名卫生官员周六表示，新冠发烧和紧急住院治疗已经达到顶峰，住院患者人数会继续下降。

尽管国际卫生专家预测今年至少有 100 万人死于新冠相关疾病，但自新冠病毒疫情大流行开始以来，中国此前报告的死亡人数刚刚超过 5,000 人，是世界上报告死亡率最低的国家之一。

在过去的一个月里，中国当局一直报告每天有 5 人或更少的人死亡，世界卫生组织指这一数字与中国殡仪馆排长队和运尸袋离开病人拥挤医院的情况不符。世界卫生组织本周批评，中国严重低估了新冠死亡人数，尽管中国现在提供了有关疫情爆发的更多信息。

联合国属下的世卫组织机构周六没有对中国的疫死新数据立即发表评论。

而中国上次报告每日新冠死亡人数是在周一，中国一再为官方的疫死数据的真实性辩护。

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