阿里割卖了黄金股 有称遭建150个党支部

中国/阿里巴巴

路透社引述中国商业登记记录显示，中国已收购科技巨头阿里巴巴集团控股有限公司两家国内子公司的少数股权并享有特别权利，北京扩大了加强对在线控制的运动内容。而五年多来，北京一直在私有网络媒体和内容公司增持“黄金股份”，并且近年来将此类安排扩大到拥有大量数据的公司。消息称，阿里蚂蚁有2家企业内部已经设了3个共产党党委组织，下设25个二级党组织、150多个党支部，消息被称谁将出任蚂蚁党委书记备受关注。

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据路透社报道，中国收购阿里巴巴两家子公司的“黄金股”。过去四个月收购的阿里巴巴子公司的股份是这家电子商务公司最先曝光的。阿里巴巴一直是中国长达两年的监管打击科技巨头的最突出目标之一。

这些黄金股通常相当于一家公司的 1% 左右，由政府支持的基金或公司购买，这些基金或公司获得董事会代表权或关键业务决策的否决权。

单独的商业登记记录显示，12 月网投穗城（北京）是中国互联网投资基金（CIIF）下属的实体，由国家互联网信息办公室（CAC）设立，收购了阿里巴巴子公司广州路角 1% 的股份，其主要业务是是“研究和实验”。

周五最先报道网投随城投资的英国《金融时报》称，这项投资的目的是让北京加强对这家电子商务巨头的流媒体视频部门优酷网和网络浏览器 UCWeb 的内容的控制。英国《金融时报》还援引未具名消息来源报道称，政府正在讨论收购游戏巨头腾讯控股的黄金股份，这将涉及该集团主要子公司之一的股份。

据路透社此前报道，其他拥有此类黄金股安排的公司包括全卡车联盟公司，以及 TikTok 母公司字节跳动、快手科技和微博的大陆子公司。

消息人士告诉路透社，拥有这样的黄金份额可以帮助公司获得传播在线新闻和播放在线视频和音频节目的许可。

稍早，路透社报道了中国电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司已与公司总部所在地杭州市政府签署合作协议的消息。

过去两年，中国互联网巨头一直是中国监管机构的目标，但当局最近几个月给出了越来越多的迹象表明政府与中国科技行业之间的关系将解冻，这预示着该行业的前景良好政府支持的浙江日报报道称，在签约仪式上，地方政府制定了具体措施以帮助发展网络平台经济。

就在两天前，长期隶属于阿里巴巴的金融公司蚂蚁集团有限公司宣布马云放弃了对该公司的控制权。

消息说，该公告导致阿里巴巴和其他蚂蚁集团关联公司的股价飙升，因为投资者将此举解读为可能限制对中国科技行业长达数年的监管打击。

另据自由时报消息称，蚂蚁集团“去马云化”后，中国银保监会释出讯号，蚂蚁等14个平台企业金融业务专项整改告一段落。这表明习近平已经全面接管阿里巴巴集团及蚂蚁集团，传出2家企业内部已经设了3个党委组织，下设25个二级党组织、150多个党支部。

据该报道，接下来的重点就是蚂蚁党委书记人选，财新称，目前阿里集团及蚂蚁集团已成立阿里巴巴集团党委、蚂蚁集团党委、阿里巴巴集团总部党委等3个党委，下设25个二级党组织、150多个党支部。该报指前述迹象表明，习近平已经全面接管阿里巴巴及蚂蚁2大集团。

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