随中国重新开放 亚洲旅游业或重新开始

各位听众；随着中国的重新开放，亚洲的旅游业应该重新开始。中国将于 2023 年 1 月 8 日对游客重新开放边境。机票价格、航班时间在一个非常受法国人欢迎的地区，旅游业的复苏可能会加速。

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中国是亚洲最后一个不对游客开放的国家。 封锁了近三年，中国正在向旅客重新开放边境。 自 2023 年 1 月 8 日起，中国取消了入境时的强制隔离。 访客仍需要进行少于 48 小时的 新冠病毒检测。 旅客恢复到中国的流量 就完成了亚洲对游客的逐步重新开放，这一过程将需要两到三年的时间，具体取决于国家及地区。

去年 3 月，柬埔寨、蒙古、越南或新加坡开球，紧随其后的是 4 月的马来西亚和 5 月的老挝的开放。 10 月，印度、日本和泰国依次向外国游客张开双臂。

法国游客的首选目的地对喜欢亚洲目的地的法国人来说是个好消息。专门经营亞洲旅游机构 Asia Voyages 的首席执行官纪尧姆·林顿 (Guillaume Linton) 说：

“我们感到法国游客重新燃起了浓厚的兴趣，尤其是日本、泰国、越南以及一段时间以来的印度尼西亚，”

中国的开放已经对航空运输产生了影响，尽管该地区的旅游业正在复苏，但迄今为止，航空运输在亚洲仍然相当混乱。 “公司将开设更多飞往中国的航班。 因此，整个亚洲的机票价格都将下降，”Guillaume Linton 翻译道。 足以带回更多的法国游客。

两年让中国再次变得有吸引力排在日本、泰国、越南和印度尼西亚之后，中国并不是最受法国人欢迎的亚洲目的地。 Guillaume Linton 表示，“我们预计重新开放不会产生热潮效应”。

在新冠疫情大流行的三年中，中国的形象尤其受损。 病毒的摇篮、其非常强硬的清零政策，以及更普遍的，其极度压制性系统的不透明性已经“极度让人泄气”。 尤其是鉴于今天正在全国爆发的流行病，法国游客可以“合理地担心”在新冠确诊后会被困在那里。

此外，又有机票价格还在飙涨。“目前，往返法国和中国的飞机数量保持不变，即每周三班”，平均而言，往返有时远超过 1500 欧元——而疫情前为 1100 欧元。 然而，Guillaume Linton 充满信心，即使“至少需要两年时间才能让这个国家在旅行者眼中再次变得具有吸引力”。

随着中国门户突然大开放，不再关锁。临近中国的泰国当局是否正在收紧对旅客的入境要求？

多次的改变意见：本周一早上没有恢复必须出示证明施打过疫苗，而中国游客正在卷土重来。 但是，情况仍有可能改变。

泰国是否恢复了去年 10 月取消的边境健康检查的限制？ 虽然该国在周一早上迎来了 3 年来首次来自中国的游客，但新冠疫情正在肆虐，但最终情况并非如此。 在任何情况下，都不会立即，而且在接下来的几天甚至几小时内都没有保证，因为该国当局最近几天多次做出转变和相互矛盾的声明。，

总结：自 2022 年 10 月以来，泰国的目标是让大量游客回流，不再要求提供任何健康证明文件。但中国人的回回流可能会改变游戏规则。 几个官方消息来源（民航、卫生部）在本周末表示，从 1 月 9 日星期一开始，国际游客将需要提供疫苗接种证明（距离上次接种至少 14 天）月底。 自周一早上以来，非常官方的法国外交网站一直在转发这一信息。

结果：自 2022 年 10 月以来，该国的目标是让大量游客回流，不再要求提供任何健康证明文件。但中国旅客的回刘可能会导致游戏规则的改变。 几个官方消息来源（民航、卫生部）在本周末表示，从 1 月 9 日星期一开始，国际游客将需要提供疫苗接种证明（距离上次接种至少 14 天）月底。 自周一早上以来，非常官方的法国外交网站一直在转发这一信息。

2022 年，沙特接待了 1000 万国际游客，较 2021 年的 43 万人次有了显着增长，但仍远低于大流行前的水平。 泰国希望今年能接待 20 至 2500 万游客，其中包括 500 万中国人。

美国维持旅客必须有疫苗接种义务 中国游客的预期回归导致一些目的地维持限制，有时扩大到所有外国游客。 美国就是这种情况，它要求所有旅行者在 4 月 10 日之前出示完全接种疫苗的证明。

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