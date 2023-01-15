世卫欢迎中国疫情新数据 鼓励更透明

中国/世卫组织/新冠病毒

世界卫生组织总干事谭德塞报告星期六与中国当局进行了交谈。世卫组织同日表示，在中国发布新数据显示与新冠相关的病例大幅增加后，世卫组织欢迎有关中国疫情局势包括死亡人数的新信息。

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据路透社消息说，世界卫生组织总干事总干事谭德塞与中国国家卫生委员会主任马晓伟会谈涉及中国上个月突然取消清零制度后爆发的感染浪潮。

世卫组织称，“世卫组织赞赏这次会谈以及中国公开发布有关总体情况的信息。” 据世卫组织在一份声明中说，“中国官员向世卫组织和新闻发布会提供了一系列相关议题的信息，包括门诊、住院、需要紧急治疗和重症监护的患者，以及与新冠感染相关的医院死亡。” 据称中国同时还承诺进一步支持技术咨询。

周六早些时候，中国表示，自去年 12 月初放弃清零政策以来，已有近 60,000 名 新冠患者在医院死亡，与之前报道的数字相比有了很大的不同。

路透社说，中国此次信息发布是在全球批评中国数据之后发布的。该联合国机构表示：“世卫组织正在分析这一涵盖 2022 年 12 月初至 2023 年 1 月 12 日的信息，以便更好地了解新冠流行病学情况和这一波疫情在中国的影响。”

世卫组织表示，中国最近一次爆发的流行病学与其他国家的情况相似，由 Omicron 变体类型引起的快速而强烈的感染浪潮，疫情威胁影响老年人或有基础疾病的人。

据世界卫生组织说：“中国报告的数据表明病例数、住院率和需要重症监护的人数有所下降。世卫组织已要求中国按随着时间并按省分列更详细的数据。”

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