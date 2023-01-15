中国已有多地启动农村疫情摸底调查

中国/新冠病毒/农村

中国官方的澎湃新闻今天称，中国多地启动农村地区新冠病毒感染发病情况调查，方式方法包括线上问卷，并采线下入户调查。并称已有调查所获数据对外公布。

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该报道称，摸底农村新冠病毒感染发病情况，多地启动线下入户调查。

其中，湖南省祁阳市疾病预防控制中心1月13日发文介绍，为切实掌握祁阳市当前新冠病毒感染情况，科学研判疫情发展形势，祁阳市委、市政府积极响应湖南省卫健委关于新冠病毒感染“乙类乙管”培训相关要求，安排祁阳市疾控中心于2023年1月5-6日在全市开展了新冠病毒感染发病情况调查。

祁阳是永州代管的县级市，辖19个镇、3个街道，有560个建制村，总人口超过105万人。

另据消息，湖南吉首市新冠肺炎疫情防控工作指挥部组织开展农村地区新冠病毒感染现况摸底工作。调查小组分别前往5个乡镇15个村，采取面对面上门入户填写问卷调查的方式开展摸底、调查。

据福建省泉州市惠安县疾病预防控制中心1月13日发文介绍，为快速了解2022年12月以来辖区居民的感染情况，科学研判疫情形势，1月12日上午，惠安县召开新冠病毒感染情况现况调查工作部署会。相关乡镇、卫生院（社区卫生服务中心）分管领导和业务骨干、县疾控中心相关调查人员参加本次会议。

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