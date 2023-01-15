德国企业投资通往中国的无普京铁路运输线

德国中国

据德国《经济周刊》报道，穿越俄罗斯的北方丝绸之路沟通了中国和欧洲之间的铁路货运。但自乌克兰战争以来，德国企业一直在寻找一条通往中国的无普京线路。卫星图像显示，一条途经哈萨克斯坦、格鲁吉亚和土耳其的新线路正在蓬勃发展。

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在中国东海岸和西欧之间的丝绸之路铁路线上行驶的火车里，各种商品几乎应有尽有，从皮靴和木椅到汽车零件和笔记本电脑等全都在内。这条路线尤其受到消费电子产品业的欢迎，因为客户不必等待很长时间。货物从中国的工作台直接装上火车，行驶6000多公里，穿越俄罗斯，直接运往欧洲的仓库。但自从普京发动乌克兰战争以来，这条北部走廊一直受到批评。人们正在寻找绕过俄罗斯的方法。

卫星图像显示了新的旅程路线以及德国企业家如何也可以从无普京的中欧路线中受益。为了能够快速运输，除铁路线外，还需要公路，货运港口和临时仓储设备等。一条价值数十亿美元的沿途业务正在穿越哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其的这条还不够发达的丝绸之路上诞生。图像显示，这条运输路线的扩展速度很快。比如，哈萨克斯坦的库瑞克(Kuryk)镇是一个不为人知的地方，即使对许多当地人来说也是如此。五年前，这里位于里海的尖端。除了沙子、岩石和碎石路之外，什么都没有。但如果哈萨克一个财团的项目规划能如愿以偿，亚洲通往欧洲的门户将于今年在此开通。卡车今天已经在这条路上行驶。

威斯特法伦物流公司Rhenus负责人巴茨(Tobias Bartz)说，“不幸的乌克兰战争给中间走廊的扩张带来了东风。”该公司在该地区活跃了20多年，在哈萨克斯坦、格鲁吉亚和土耳其的39个地点拥有近500名员工。仅在哈萨克斯坦与中国接壤的码头，该公司就投资近五千万欧元，用于起重机系统和空间建设。

但巴茨强调说，这不仅仅涉及中国和欧洲之间的运输，而是也要开拓一个拥有超过九千万受过良好教育的人的市场。他们想要更好的生活、工作和旅行，这就首先需要货物和道路。这些丝绸之路上的周边国家被认为是增长的希望。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦拥有石油、煤炭和天然气，这些都是欧洲急需的原材料。此外，大量原先在俄罗斯活跃的俄罗斯和西方公司落户该地区。在中国国内生产对他们来说变得过于昂贵的中国公司也在此投资。为引进货物和原材料，Rhenus、德国铁路公司和奥地利货运公司Gebrüder Weiss正在投资建设码头和基础设施。

另一个赢家是土耳其Mersin（梅尔辛）的地中海港口。这一土耳其最大港口被认为是各种货物运往俄罗斯的中心转运点。据专家介绍，集装箱船可从这里将货物运往黑海的新罗西斯克。要进一步提高容量，还需要很多建设，因为实际上从土耳其到杜伊斯堡和鹿特丹港口的中间走廊沿线的所有枢纽都被认为是关闭的。

由于俄罗斯发动的战争，中间走廊的增长潜力似乎势不可当。但批评家怀疑这条贸易路线的可持续性。与穿越西伯利亚的路线的货物运输相比，中间走廊迄今为止只不过是一条小溪流。北部航线去年运输了150万个集装箱儿，但经过Kuryk港的集装箱数量还不到其1/10。

罗马尼亚亚太研究所丝绸之路专家Andreea Brinza认为，从长远来看，中间线路不会取代北线。它还缺乏运输更多商品的能力。另外，南线更复杂、更长，经过的国家更多，而且还要跨越两个海域。这意味着边境等待时间更长，员工成本更高。中间走廊将作为北线的临时地替代方案，但不会取代北线。

巴茨也认为，从长远来看，俄罗斯航线可能仍然是从欧洲到中国的更重要连接。但中间线路将成为许多人希望的另一个选择。从欧洲到中国，卡车和火车总是比轮船快，比飞机便宜。

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