“自然医学杂志”刊文称北京本月底染疫率达92.3%

中国/北京/新冠病毒

根据最新一期“自然医学杂志”（Nature Medicine）刊发研究报告，截至2022年12月22日，中国首都北京染疫人口比例已经达到76%；到1月31日，北京的人口约有 92.3%将已感染新冠病毒。研究显示，取消清零政策后，北京疫情失控，呈爆炸性传染潮。

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发表于1月13日的最新一期“自然医学杂志”（Nature Medicine），由中国大陆，香港等医学与防疫专家撰发的研究报告，专业追踪了 2022 年 11 月至 2022 年 12 月在北京的主要 SARS-CoV-2 变体 Omicron BF.7 的有效繁殖数R t。

称所取方法是将一个用实时流动性数据参数化的传播动态模型，拟合到每天新的数量。

11 月 1 日至 11 日的有症状病例（当时中国仍严格执行清零措施）和 12 月 10 日至 22 日参加在线民意调查并自报自 11 月 1 日以来测试呈阳性的个人比例 。在中国宣布从清零过渡到“20 ”条措施”之后，研究估计R t11 月 18 日上升至 3.44（95% CrI：2.82-4.14）。显示一人可平均传染3.44人。

感染发生率在 12 月 11 日达到高峰。 2022 年 12 月 22 日为 75.7%（95% CrI：60.7-84.4），2023 年 1 月 31 日为 92.3%（95% CrI：91.4-93.1）。显示一人已经可传染91.4-93.1人。

该研究建议应迅速建立监测计划以监测不断发展的流行病疫情和中国各地的新冠病毒SARS-CoV-2。

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