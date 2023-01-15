2022年中国经济增长为40年来最低

中国/经济

中国将于周二（1月17日）宣布2022年的经济增长数字，预计这将成为最近40年来最糟糕的增长数字。经济发展受阻的主要原因，是新冠疫情和陷入危机的房地产业。

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法新社根据10位经济学家预测的增长中位数字报道指出：中国2022年的国民生产总值增长约为2，7%。这是1976年以来最糟糕的增长数字，不包括2000年，新冠疫情大流行第一年，增长2，3%的记录。

2021年，中国国民生产总值增长率超过8%，因此北京为2022年设定的增长目标为5，5%左右。但北京在疫情管理中采取的严格的清零管控措施，导致许多工厂和企业停工停产，令生产和消费严重受阻。

去年12月，北京突然宣布解除清零防疫措施之后，疫情感染暴增，严重影响了经济活动的重启。

周二，中国还将发布2022年最后一个季度的增长数据以及一系列其他指标。经济学者认为：由于病毒迅速传播，第四季度的增长无疑将低于第三季度3，9%的数字。

另据法新社报道：去年12月，中国的出口业务经历了疫情以来的最大跌幅，消费指标则在11月表现不佳，投资也出现下降。房地产的低迷继续影响经济增长。

为了重振经济，北京政府最近几周来似乎采取了更为宽松的政策 ，公布了加大信贷和延期还本付息力度。汇丰银行分析师表示：经过三年的卫生管控，中国正在重新开放。但这个过渡阶段将充满变数，并存在新一轮疫情反弹的风险，不排除在短期内出现新的增长放缓。

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