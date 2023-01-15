9亿染疫6万疫死：中国数据引惊异

中国/新冠病毒

中国报告说，自放弃清零政策以来，有超过6万人染疫死亡。北京公布的数字只包括在医疗机构记录的死亡人数，但这是自2022年12月8日中国取消卫生清零限制以来首次公布的过万疫死数字。此前只有零星5个以下死亡个案公告。中国官方研究机构几乎同时公布9亿人可能染疫统计数据，也生惊讶。尽管该数据没有确指是否是这一波感染海啸中的染疫数，中国任何数据都引发关注与争议。而且，关于中国疫情第一波峰值已过的官方说法也引发争议。

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据本台在北京的记者Stéphane Lagarde报道称，直到两天前，中国高级官员还说，现在准确统计病毒性肺炎的死亡人数还为时过早。中国日报援引中国国家卫生委员会高级专家说：只有当疫情大流行病宣布结束时，我们才能对该疾病的死亡率给出明确的答案。

2022年12月8日，从清零卫生限制取消后的第二天到2023年1月12日期间，中国有6万人在被感染后死亡。这与中国自新冠病毒大流行病开始以来报告的约5000名疫死人数相比，是一个显著的跳跃。

该官方卫生委员会说，大多数人（90%）都在65岁以上。近54,500人呈阳性，但有并发症。有超过5500人的死亡是由于 "呼吸衰竭"。这一点很重要，因为当局上个月说，只有死于呼吸衰竭的新冠患者才会被纳入官方的疫情死亡评估统计中。

在宣布这一消息的同时，北京大学国家发展研究院的一项研究数字表明，截至1月11日，已有9亿中国人被感染，累计感染率约为64%。研究院团队致力于建立一个跨越性数学模型。特别是，研究人员发现，对 "发烧 "和 "咳嗽 "等症状的在线搜索急剧上升。根据该报告，在西部地区测得的感染率最高。北京、广州和上海在互联网上发出了很大的声音，但是在中国西部，新冠疫情感染的人最多：甘肃省有91%，云南有84%，青海省有80%。

这些统计数据似乎证实了最近几天社交网络上关于火葬泛滥的令人不安的图片。现在公安机关禁止拍摄墓地的照片和视频。

国家卫生委员会的这一首次评估支持了几个省级政府捍卫的论点，即感染的高峰期已经过去。这一宣布正值世卫组织、美国和其他国家首都要求中国提高疫情报告的透明度之时。

这些数字仍然低于其他卫生研究机构的估计。中国的第一波疫情是否已经结束？据英国Airfinity研究所称，预计疫情将在1月13日达到高峰，有350万人被感染，每天有超过2万人死亡，即在今年1月21日的农历新年之前。

为传统春节举行的家庭团聚使当局担心在最脆弱的人群中出现新的感染。最近几天，卫生官员的语气发生了变化，他们现在敦促那些尚未离开的人不要回家过年。官员周一告诉中国中央电视台（CCTV），"第一波最糟糕的情况已经过去了"，但是尚未被感染的 "农村地区的脆弱人群 "可能会在假期中被 "亲戚和朋友 "所感染。

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