FBI呼吁遭受中国跨国镇压的美国华人主动报案

美国/中国/跨境镇压

美国联邦调查局（FBI）在社交媒体刊登中文广告，呼吁在美国遭受中国政府跨国镇压的华人主动报案。

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社交媒体脸书（Facebook）最近出现一条简体字中文广告，上面写着：“注意！你可能是中国政府跨国镇压的受害者。”之后广告列出了一系列跨国镇压的罪行，包括跟踪、骚扰、网络攻击、打人、试图绑架、迫使或威胁受害者返回中国、威胁或拘押在中国居住的亲属、冻结金融资产、在网上散布虚假信息，等等。广告说：“如果是这样，你可能就是中国政府跨国镇压行动的受害者。”

美国媒体Axios报导说，这是美国执法机构针对北京的“跨国镇压”（Transnational repression）行动展开打击的最新进展。

FBI表示，许多受害者不一定知道跨国镇压是违法行为，所以FBI在努力让民众了解什么是跨国镇压行为，他们该用什么方式，以及如何向FBI举报。

中国跨国镇压对象主要是海外异议人士，试图阻止中国公民发声。同时为北京提供情资，胁迫海外异议人士返回中国，而美国政府从2022年开始进行打击中国跨国镇压的行动。

美国斯坦福大学胡佛研究所的一份报告说，在中国大使馆和领事馆的直接支持下，“中国学生学者联谊会”会向中国使、领馆汇报，损害其他中国学生和学者在美国校园的自由，就读波士顿伯克利音乐学院25岁的吴晓雷（Xiaolei Wu音译），就是其中一个。1月10日，美国司法部宣布，联邦大陪审团已经对吴晓雷正式提出起诉。起诉书指出，吴晓雷涉嫌在网上以及通过跨州联络方式，威胁一名张贴海报支持中国民主变革的女子，扬言“你再贴我就剁了你的手”，同时警告被害人，他已向中共公安举报，说“公安机关会去问候你家人”。

早前FBI还公布了一个此类案件，概述一名前中共情报人员如何密谋跟踪、骚扰、恐吓和攻击一位在中国出生的美国退伍军人，以阻止他竞选国会议员。

另一份报告详细介绍了中共对一名美国奥运选手及其家人的恐吓，因为他们在社交媒体上公开反对中国政府的侵犯人权行为。

另据最近曝光的消息显示，中国政府已经在世界各地建立150多个海外警察局，至少有三个在美国。这些海外警察局都与中国政府实施跨国镇压行动有关联。

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