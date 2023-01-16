世卫组织敦促中国更透明通报新冠疫情

中国/世卫组织/新冠病毒

世界卫生组织在刚刚过去的周末呼吁中国提供更多数据，并提高透明度以让世界了解新冠病毒大流行病的流行与起源。

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据法新社报道，世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞星期六与中国国家卫生部长马晓伟，讨论了中国的新冠病毒疫情情况。

谭德塞和其他世卫组织官员在最近几周批评中国不愿意分享关于席卷全国的新冠病毒浪潮的可靠数据，以及其对新冠病毒染疫死亡的 "非常狭窄 "的定义。

中国在经过三年的属于世界上最严厉的疫情限制之后，中国在12月初突然取消了清零措施，致使疫情大幅反弹。但与中国当地情况相反的是，中国在周六的新闻发布会上公布新数据之前，当局迄今只报告了少数几个死亡案例。

此后，中国报告有近6万例疫死以及与新冠病毒染疫有关联的死亡。世卫组织表示，它正在 "分析这些信息，这些信息涵盖了从2022年12月初到2023年1月12日这段时间情况，希望能使人们更好地了解中国的疫情流行和这一染疫浪潮的影响"，世卫组织并要求北京与世卫组织和全球公众 "继续分享这种类型的详细信息"。

法新社说，世卫组织在声明中没有对中国报告的新的死亡人数发表评论，但是说总体反映了由已知的Omicron亚变体引起的快速而强烈的流行浪潮，对老年人和有基础疾病的人有更大的威胁，并称与其他国家经历的感染浪潮相似。世卫组织称染疫浪潮对中国医疗卫生压力也在增加。

据世卫组织补充说，中国报告的数据表明病例、住院和需要重症监护的人数有所减少。但世卫组织已要求北京 "提供各省这一段时间内更详细的数据"。

世卫组织还要求中国当局分享更多的基因测序数据，以便更好地监测该病毒的演变。

世卫组织说，它将继续与中国合作，并提供建议和技术支持。

世卫组织称，在与中国官员的通话中，谭德塞还重申了中国在了解新冠大流行病的起源方面加强合作和透明度具有重要性。谭德塞多次要求中国分享有关新冠病毒来源的信息，包括2019年12月在中国武汉市首次发现该病毒，以便更好地了解疫情成因。

法新社说，自新冠病毒大流行开始以来，寻求揭开该病毒起源之谜的专家们之间的辩论一直在激烈进行。一些研究得出的结论称，该病毒很可能起源于动物。这种说法受到一些质疑，他们认为病毒是从武汉的一个实验室泄露的。

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