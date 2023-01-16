中国辉瑞新冠药Paxlovid难求贵过茅台

中国/新冠病毒/ Paxlovid

在中国，要找到辉瑞的新冠药物 Paxlovid很不容易。Paxlovid是两种抗病毒药物的组合体，也是中国批准的为数不多的外国口服治疗药物之一，一项临床试验发现它使高危患者的住院率降低了约 90%。中国正在面临海啸般新冠疫情染疫潮，人们千方百计寻求Paxlovid救命。中国当局承认，Paxlovid 的供应仍然无法满足当下紧急需求。

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据路透社今天报道称，在中国，获得辉瑞的新冠药物 Paxlovid 并不容易。当一位李姓居民 83 岁患有糖尿病的父亲上个月开始咳嗽并抱怨身体疼痛时，这位北京人开始为老人寻找治疗新冠的方法。他当时听说辉瑞公司（PFE.N）的抗病毒药Paxlovid是一种有效的治疗药物，但患者只有住院才能开到处方，而且必须还是去还有库存医院。

他们访问的第一家医院对老人做了 CT 扫描，显示他的肺部已被感染，但他们拒绝了病人，说没有床位，李姓居民不敢有话直说，只好隐名。在又是两天疯狂地打电话给家人和朋友后，一位联系人终于在另一家医院为他们找到了一个空位，但在同意开药之前进行了进一步的抗原测试和第二次 CT 扫描。

他的父亲几经折腾终于住进了重症监护室，李姓居民担心他的父亲染疫时间太久了，更担心这家医院有没有Paxlovid。李姓居民1 月 12 日告诉路透社，他的父亲在当天去世了。

李姓居民把他的经历贴到网络上，引发回应，很多人报告相同的经历与困境，人们抱怨通过官方渠道在中国获得 Paxlovid 所面临的困难。

中国当局承认，Paxlovid 的供应仍然无法满足需求，尽管辉瑞公司首席执行官 Albert Bourla 上周表示，去年就向中国运送Paxlovid，在过去几周又运送了数百万套Paxlovid疗程。

为了应对不断上升的死亡人数，中国还批准了默克公司(MRK.N)的COVID 抗病毒药物，并正在审查日本 Shionogi (4507.T)开发的治疗方法。

据路透社说，中国不提供Paxlovid药量和在可哪里购买的信息，迫使大多数患者依赖媒体报道、口口相传，甚至通过灰色市场上未经授权的渠道找药。那些设法找到供应商的人往往最终要支付高昂的价格。

据健康数据公司 Airfinity 去年 12 月估计，中国在未来五个月内将需要 4900 万个疗程的新冠治疗，仅在 1 月份就需要超过 2200 万个疗程的Paxlovid。

辉瑞药物也可以通过在线平台以 2170 元的处方购买，但通常会在几秒钟内售罄。

Paxlovid现在在中国是最受欢迎的礼物。路透社引述一家中国证券公司的分析师匿名说，他的老板去香港购买一些Paxlovid做礼品送给客户，因为Paxlovid比昂贵的茅台酒更有用。他说，“这就是比茅台更好的礼物。”

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