“中国”改“中共” 北京不乐意

美国国会

美国众议院两党近期将合作成立的“中国委员会”名称中“中国”改为“中共”，既强调在实施过程中区分中共与中国人民，也避免助长美国国内仇视亚裔的恶毒倾向。这却让一直高调宣称“党始终和人民在一起”的中共党媒十分恼火。

广告 继续浏览后续

新一届美国众议院正式投入运作后，以365票赞成与65票反对通过成立“美国与中国共产党战略竞争特别委员会”，重新评估美国对中国的外交政策。对以上名称从原来的“中国”改为“中共”。首任主席、共和党联邦众议员麦克·加拉格尔（Mike Gallagher）在致词中解释说，“我们必须在国会建立联合的力量来对抗中国共产党，在实施过程中的每一步，我们都必须确保把中国共产党和中国人民区分开来，我们与中国人民没有争执，而且他们往往是中共侵略和镇压的主要受害者。”

美国从上一届特朗普政府开始，将“中共”与“中国”清晰区分开来，前国务卿蓬佩奥多次强调，“中共不等于中国人民”，“美中冲突只是美国和中共之间的冲突”。美国的新一届国会继承并发展上一届政府的理念，将“中共”和“中国人”清楚区分。

应对美国众议院的一字之改，中共党媒《环球时报》12日在头版上登文批评美众议院新设机构是“对华秀强硬”，文章批评该委员会是“美国国会两党反华势力集结、对华进行‘新冷战’的一个重要信号。”中共外交部发言人汪文斌称，“希望美方有关人士客观理性看待”，同中方相向而行，推动“合作共赢的中美关系”。

习近平2021年7月1日就强调称：“任何想把中国共产党同中国人民分割开来、对立起来的企图，都是绝不会得逞的！”当期的中共中央党委员会机关刊《红旗文稿》还称，“党同人民不可分割”。

疫情三年管控三年，习近平经常高调强调“人民至上”“生命至上”，掌握大数据等高科技监控手段的中共国家机器却仓促解封，进入“应阳尽阳应死尽死”模式，死人无数后，居然举行庆功会，“在白骨上跳舞”，令无数在疫情中失去亲人的中国人家庭情何以堪？实在无法获得民间认同。

著名民运人士王军涛日前告诉自由亚洲，共产党是寄生在中国人民身上的毒瘤，这个毒瘤一方面榨干中国人民血汗，如果离开中国人民给它供血、喂肉，它根本一天也活不下去。

网友嘲讽，党媒之所以说党和人民不能分开，是把人民当肉盾、当人矿，“需要你的血肉做长城。”“寄生虫当然要说和宿主不能分开。”“把矿主与（人）矿分开，矿主咋活？”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅