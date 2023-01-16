华日称2023：习近平面临棘手之年

中国/习近平/2023

中国国家主席习近平去年秋天巩固了自己的最高领导地位，2023年他将艰难应对一场公共卫生和经济危机，政府突然取消动态清零防疫政策所带来的这一后果可能让中国未来数月都笼罩在阴云之中。

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据华尔街日报署名Chun Han Wong今天称，中国困难重重，习近平面临棘手之年。

习近平去年10月打破常规地获得了第三个中共党魁任期，并在领导层中安插了大量盟友。这些盟友为习近平高唱赞歌，并宣扬他关于一个繁荣的中国的愿景。在经济痛苦加剧、公众对习近平以封控和边境管制维持的动态清零政策的抗议浪潮下，这种美好的氛围消失了。随后，新冠防疫政策毫无章法地取消，有可能进一步重创这个世界第二大经济体。

一些分析人士认为，中国混乱无序地退出动态清零政策在很大程度上是自酿苦酒，习近平的专断风格则使这种苦楚雪上加霜。对习近平来说，其影响可能是深远的。习近平曾称动态清零策略是中共卓越治理的典范。

中国领导层表现出坚忍姿态。他们承诺在2023年实现“合理的”经济增长，呼吁官员刺激内需，并暗示计划进一步放松曾引发房地产市场螺旋式下滑并阻碍民企投资的监管措施。习近平也不接受对其自上而下执政方法的批评。在去年12月的一次政治局会议上，习近平强调任何情况下都要坚持对党“绝对忠诚”，同时似乎指责地方官员对他的政策执行不力。

据该报道，许多经济学家预计中国未来一年形势艰难，理由之一是新冠病例激增可能会扰乱供应链，使医疗系统不堪重负。一些分析人士预测新一轮疫情消退后商业和消费会反弹，可能是在春季，但这种复苏势头有多坚固仍有待观察。

从外交层面看，中国政府向后疫情时代未来的过渡已带来一种憧憬，即跨境互动的恢复或有助缓解中国与西方的地缘政治紧张关系。在国际舞台上，一度选择缺席的习近平本人已重新参与，在2022年的后几个月里参加了一些多边峰会。

中国与西方政府之间仍因中方在俄罗斯入侵乌克兰后依然支持俄方而矛盾重重。尽管习近平和美国总统拜登(Joe Biden)承诺要恢复对话并让摩擦不断的中美关系保持一定程度的稳定，但两国关系仍紧张。这两位领导人于去年11月会晤。

中国政府仍对美国旨在加强与台湾合作的努力深感疑虑；北京方面称台湾是中国领土的一部分。时任美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)去年8月访问台北后，中国人民解放军进行了一系列作战演习，展示了锁台能力。中国谴责了佩洛西的台湾之行。然而，拜登政府已承诺继续提供武器和培训以帮助台北方面自卫。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E4%B8%B4%E6%A3%98%E6%89%8B%E4%B9%8B%E5%B9%B4-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9B%B0%E9%9A%BE%E9%87%8D%E9%87%8D-11673844009

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