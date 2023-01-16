印尼媒体称日印加紧空战演习 中国舰船忙于海上战训

日本/中国/印度

自 2022 年 7 月以来，美国及其盟友没有一个月不在亚太地区进行军事演习。日本与印度16日启动空中军事演习。但中国并没有放松航母海上作战训练。

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印尼Kompas Daily 今天发自东京的报道称，美国印太联盟四国联盟的成员最近几个月加强了围绕中国的军演。在美国和中国向该地区部署各自的军舰之后，南海也变得越来越紧张。

四方成员的最新演习于周一（2023 年 1 月 16 日）在日本进行，日本航空自卫队和印度空军参演。他们的兵棋推演将持续 10 天。据日本方面称，此次演习是在 2019 年 11 月两国国防部长会议上达成一致的。Covid-19 大流行迫使演习的举行推迟了三年。

这是日本航空自卫队和印度空军首次举行联合演习。两国海军和陆军多次联合训练。在过去的一年里，日本邀请了五个国家进行联合军演。除了印度，日本还邀请了美国、澳大利亚、英国和德国进行兵棋推演。

印度战斗机于 2023 年 1 月 10 日抵达日本百里空军基地。当前的空战演习为日印两国提供了一个在与中国关系紧张的情况下加强合作的机会。几十年来，新德里和东京一直与北京发生领土争端。

2022 年 11 月至 12 月，印美军事演习将在印度和中国有争议的领土 100 公里范围内举行。北京对印度北部北阿坎德邦的军演感到愤怒。中国将这些演习称为试图改变印中争议地区的边界。

Yudha Abhyas 是两国间军事演习的名称，在美国和印度轮流举行。在印度举行的演习是 2022 年该地区四方参与的一系列战争演习的最后一场。在 Yudha Abhyas 在北阿坎德邦开始前几天，美日开始了有 36,000 名士兵参与的联合演习。华盛顿-东京在演习中出动了30艘军舰和370架战斗机，澳大利亚和加拿大也参与其中。

据该报道，自2022年7月以来，日本和澳大利亚之间的一系列美国军事演习一直在马不停蹄地进行。而且，美日澳一系列兵棋演习马不停蹄，演习地点从日本、韩国、菲律宾、印度尼西亚转移到澳大利亚。

与此同时，日本正在进行的演习再次让日本航空自卫队有机会了解俄制飞机的运行情况。这种理解很重要，因为俄罗斯制造或根据俄罗斯设计开发的飞机越来越多地在日本运营。

中国的 J-16 喷气式飞机是从 SU-30 发展而来的。印度运营的SU-30是在印度部分组装和改装的俄罗斯飞机。整个 2022 年，SU-30 和 J-16 都在日本国内外举行了联合演习。J-16 与 J-15 一起是中国人民解放军 (PLA) 的中流砥柱之一。除其他外，这些喷气式飞机被安置在两艘中国航空母舰辽宁号和山东号上。

在上周六的一份解放军声明中，据信由山东号领导的海上作战群刚刚在南海完成了一系列演习和行动。演习场景以空战和拦截敌机为中心。解放军称，J-15 飞行员在将战斗机降落在航空母舰甲板上的技能越来越熟练。不仅在白天，降落也在夜间进行。

山东号演习是在中国第一艘航空母舰辽宁舰在关岛和马里亚纳群岛附近训练几天后举行的。

2019年12月，中国第二艘航母山东号停靠三亚港。2023年1月，山东号海军战斗群开始在南海演练。山东号演习是在美国军舰宣布在南海开展行动几天后宣布的。从2023年1月12日开始，尼米兹号航空母舰率领军演。参演的还有驱逐舰迪凯特号、钟勋号和韦恩迈耶号。几天前，钟勋穿越了台湾海峡。

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