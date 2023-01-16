法媒：马云隐退——中国前首富放弃对蚂蚁金服的控制权

马云/蚂蚁金服

创始人的退出应该能让阿里巴巴及其金融子公司蚂蚁金服，将痛苦的网络平台监管运动一页翻过去，揭开新的篇章。法国世界报驻华记者西蒙·勒普拉特上周专门就此事的详细情况，发回专稿进行报道。以下就为您介绍这篇文章的详细内容。

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富有魅力的阿里巴巴创始人将移交阿里巴巴金融子公司蚂蚁集团的控制权，到目前为止他拥有该集团50.52%的股份。作为中国科技和创新行业的代表性人物，在2019年底失宠后，这是马云逐步隐退中的最新一步。经过两年多对网络平台进行的监管，当局似乎也想为这个雇用了众多年轻毕业生的行业注入新的活力。

马云曾经红得发紫，出售他的股份可以使阿里巴巴和蚂蚁集团结束一段艰难的时期，这段时期的标志是当局在2020年底取消了蚂蚁集团的上市计划，并对阿里巴巴因滥用市场支配地位处以创纪录的180亿元人民币（当时为24.8亿欧元）的高额罚款。

1月9日星期一上午，中国银行和保险监管委员会主席郭树清宣布，对十四个电商网络平台的"整顿 "活动 "基本完成，还有一些小问题有待解决"。投资者对宣布的这两项结果表示热烈欢迎：周一上午，香港证券交易所的阿里巴巴股票上涨了7.8%，而将香港科技股归类的恒生科技指数上涨了3%。

谨慎的规则

在1月7日星期六的发表的一份声明中，蚂蚁集团就宣布说正在调整所有权结构，以便 "没有任何一个股东，不论是单独的还是与其他各方联合的人，对集团拥有绝对控制权"。声明称，马云在2018年就放弃了对阿里巴巴的行政管理权，但他仍然 "间接 "控制着蚂蚁金服53.46%的股份。今后马云将只持有6.2%的投票权，并会与其他九个人分享对公司的控制权。

蚂蚁金服集团曾在2022年4月宣布对业务进行重大重组，其主要内容是成立一家控股公司，将贷款业务集中起来，且注册的将是一家财务公司，直接接受银行部门的监管。2020年，监管机构曾批评蚂蚁金服在提供金融服务的同时，将自己假装成一家科技公司而不是银行，从而逃避了对该行业实施的审慎规则。

创建于2011年的蚂蚁金服将阿里巴巴所有的金融活动整合在一起。这家子公司通过支付宝应用程序为大众所知：支付宝是2003年为淘宝在线销售平台创建的简单支付工具，这一应用程序已成为中国无处不在的电子钱包，它已经多样化，提供直接进行的投资、信贷和保险，以及其他数百种合作伙伴服务，包括订餐、预订出租车、旅游、账单支付等等。

所有这些服务使蚂蚁金服能够收集到中国消费者的大量数据，借此可以评估客户的偿付能力，为他们提供金融服务。这使得蚂蚁金服成为一个重要的参与者，以至于在2017年拥有了世界上最大的货币市场基金。在2020年11月上市前夕，蚂蚁公司希望达到3180亿美元（2978亿欧元）的市值，与美国摩根银行一样多。

愤怒

但马云的傲慢带来了他的坠落：在一个经济论坛上，他强调了他公司的创新，批评中国监管机构有一种 "当铺心态"，为发放贷款施加了太多的担保条件。马云的言论激起了中国最高领导人的愤怒，几天后，通过禁止蚂蚁金服在股票市场上市，将这位著名的老板树为了靶子。

此后，马云本人也消失了三个多月，目前还不清楚他是明智地选择了靠边站，还是被当局限制了自由。1月6日中国前首富被发现人在泰国，此前他曾在日本与家人一起度过了六个月的时间。马云的命运以及更为广泛的针对网络平台的运动给中国的创业发出了一个非常消极的信号。

自2022年以来，面对经济放缓，中国政府试图安抚，承诺对技术部门的监管会有更多的可预测性。迫使大型私营公司提供大量捐款的 "共同繁荣 "运动似乎也受到了冷落。从中期来看，蚂蚁金服可以重新启动其筹资项目，但上海和香港的证券交易所规定更换领导人的企业上市需要至少一年的延迟期 。

原文链接：https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/01/09/fin-de-partie-pour-jack-ma-l-ex-homme-le-plus-riche-de-chine-abandonne-le-controle-d-ant-filiale-financiere-d-alibaba_6157137_3234.html

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