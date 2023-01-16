疫情3年 世卫要解除新冠突发公共卫生事件标注

中国/世卫组织/新冠病毒

世界卫生组织（WHO）将开始为宣布新冠病毒不再构成突发公共卫生事件做准备。由于与1年前传染性强的变异型毒株“奥密克戎”大流行时相比，全球范围内的疫情已经稳定下来，WHO将在1月27日的委员会会议上讨论新冠不再是突发公共卫生事件的条件。

广告 继续浏览后续

据日本经济新闻今天报道称，将讨论新冠不再是突发公共卫生事件的条件。署名北松圆香的该报道说，至于实际能否宣布，将关注中国等的情况并做出判断。

世界卫生组织于2020年1月首次召开了与新冠病毒相关的紧急委员会会议，并于当月末根据紧急委员会的讨论，宣布新冠为“国际关注的突发公共卫生事件”。定于1月27日召开的紧急委员会会议将讨论具备什么样的条件才能宣布新冠不再是突发公共卫生事件。

据WHO总干事谭德塞在2022年12月中旬举行的记者会上就新冠病毒指出，感染人数大幅减少。他表示：“希望在（2023年的）某个时候，能够宣布新冠不再是国际关注的突发公共卫生事件”。

该报道称，另一方面，围绕结束紧急状态，突然出现了中国的感染再次扩大这一不确定因素。

报道指如果世界上拥有最多人口的中国感染情况不明，很难真正判断全球疫情已经稳定，今后还将向中国呼吁提供详细信息。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅