腾讯解雇100多名涉舞弊贪腐员工

中国，科技，贪腐

中国互联网巨头腾讯周一（1月16日）宣布，已解雇一百多名触犯反舞弊制度得员工，其中一些人因涉嫌贪腐和滥用职权被移交司法处理。

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法新社报道，腾讯是世界第一大网络游戏制造公司，在香港股市上市，也因其拥有在中国被普遍使用的微信平台而地位举足轻重。但集团在当局2020年以来对网络科技企业加大监管中也受影响，去年11月公布的季度业绩再报营业额下降。

腾讯集团在周一得声明中说，100多名员工因违反了其反舞弊规定被辞退，其中十几人涉嫌 "腐败或滥用职权"已移送公安机关处理。

声明说，"为了应对公司内部的腐败和欺诈问题，腾讯的反欺诈调查部门加强了对违规者的打击力度"。 "与2021年相比，2022年被调查的案件和雇员数量有所增加"。

被控腐败遭解雇解雇的员工涉及腾讯负责新闻、体育、影视播放的平台与内容事业群（PCG），也包括在集团金融和云计算领域的员工。腾讯表示，判刑最重的是一名收私营部门员工贿赂的人員，被判有期徒刑3年。

据中国官媒报道，腾讯首席执行长马化腾上个月在一次集团内部会议上说，腾讯内部贪腐情况严峻， 程度"令人触目惊心"。

但腾讯与处理官方关系方面似乎表现更好：时隔一年半后，该集团11月首次获得了新的视频游戏牌照。法新社援引彭博社报道指，腾讯股价自10月28日以来已经上涨了95%。

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