2022年底中国各线城市商品住宅售价有升有降

中国房地产

中国买家在沈阳的房地产公司看新建楼房的模型。

中国2022年12月份的商品住宅价格各有浮动，70个大中城市中大部分的房价下将，价格同比上升的城市只有十数个，且是一线城市。

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跟据对70个大中型城市的商品住宅销售价格进行比较统计后，中国国家统计局今天（1月16日周四）公布的数据显示，中国大中城市的房价去年12月份的环比或持平或下降，一线城市的新建商品住宅和二手房屋的销售价格的同比上涨，二三线城市房价的同比则下降。

总体来说，和11月相比，70个大中城市中，新房售价环比下降的城市有55个，增加了4个，同比下降的城市有53个，增加了2个；二手房售价环比下降的城市有63个，增加了1个，同比则是与此前持平的64个。

不过，去年12月一线城市，如北、上、广、深的新建商品房的售价同比则上涨2.5%，涨幅与11月持平；二手住宅销售价格同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.6个百分点。省会级别的二线城市新房售价的同比下降为1.1%，比上月的降幅增加了0.1个百分点；二手房价同比也下降3.2%，降幅与上月相同。三线城市新房和二手房的房价同比分别下降3.9%和4.8%，降幅均与上月持平。

日本媒体日经新闻指出，新冠疫情防控的“清零”政策放宽后，中国城市人口的感染率大幅上升，使得房产购买者减少，间接导致房产交易陷入低迷。

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