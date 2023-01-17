世界第一人口大国易位？印度第一 中国退居第二

中国/印度/人口

中国国家统计局今天报告称，2022 年 中国人口统计为14.1175 亿，比2021年人口减少了约 85 万人。

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据路透社今天报道，中国今天报告六十年来首次人口下降，并敲响了中国人口危机的警钟。

这一变化可能使印度成为世界上人口最多的国家。联合国专家去年预测印度应该到 2022 年将拥有 14.12 亿人口，并预计印度要到2023年人口才能超过中国。

然而，印度每 10 年才收集一次人口数据，原定于 2021 年进行的最新人口普查因新冠病毒大流行而推迟。

中国人口下降里，显示中国新生儿出生率也下降。中国去年的出生率仅为每千人 6.77 人，低于 2021 年的 7.52 人，创下有记录以来的最低出生率。

中国人口下降中还显示中国人口老化问题越来越引发关心。

据路透社消息称，中国百度搜索引擎上婴儿车的在线搜索量在 2022 年下降了 17%，自 2018 年以来下降了 41%，而婴儿奶瓶的搜索量自 2018 年以来下降了三分之一以上。

相比之下，养老院的搜索量去年飙升了八倍年。

但是印度的情况正好相反，谷歌趋势显示，印度人2022 年婴儿奶瓶的搜索量同比增长 15%，而婴儿床的搜索量增长了近五倍。

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