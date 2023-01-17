中国人口60年来首次出现下降 2023年或开始严重下降趋势

负增长

中国官方17日公布数据称，2022年底全国人口较上年底减少85万，是60多年来首次人口下跌。有评论指出，虽然中国官方公布的数据不能反映中国真实的人口，但是，“终于承认了负增长”。

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据中国国家统计局公布的数据，2022年末全国人口14亿1175万人，比上年末减少85万人。全年出生人口956万人，人口出生率为6.77‰；死亡人口1041万人，人口死亡率为7.37‰，死亡率创1975年后最高。人口自然增长率为负0.60‰，是自1961年以来，中国首次出现人口负增长。

对于中国官方公布的人口数据，外界一直以来持审慎态度。自由亚洲电台报导指出，最近两年，民间的统计发现，婴幼儿疫苗接种数量、网民搜寻婴儿奶瓶或婴儿车的次数，比四年前下降20%至40%，而搜寻骨灰盒的人数大幅度增加。舆论分析，中国人口下降的现象，几年前就已经出现。

曾经报导人口与计划生育政策的独立媒体人高扬表示，几年前，国内专家就怀疑官方公布总人口数的真实性，尤其是疫情三年，各地死亡人数迅速增加。所以官方公布的数据不能反映中国真实的人口，但终于承认了负增长。高扬认为，人口下降应该在几年前就已经出现了，逐步发展到现在非常严重的程度才不得不报出来。

中国各地政府近两年出台各种“催生”措施，但仍然阻挡不了人口下降的趋势。

高扬指出，人口的急剧下降也不会像专家所预测的到9年后出现，其实从今年就开始了。2023年人口可能开始严重的下降趋势。

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