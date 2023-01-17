中国传疫死不让注写疫死死因

新冠病毒/中国

中国有医生表示受到压力不鼓励他们在病人死亡证明上引用新冠病毒死因。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，在北京新冠病毒染疫浪潮最严重的时候，一位私立医院的轮班医生在急诊室看到了一张印刷的通知：医生应该“尽量不要”在死因上写上新冠引起的呼吸衰竭证书。相反，根据该通知，如果死者患有基础疾病，则应将其列为主要死因。

路透社说看到了该通知的副本。

该通知说，如果医生认为死亡完全是由新冠肺炎引起的，他们必须向上级报告，他们将在确认新冠死亡之前安排两级“专家会诊”。

中国各地公立医院的六名医生告诉路透社，他们要么收到了类似的口头指示，劝阻他们不要将死亡归因于新冠，要么知道他们的医院有这样的政策。

一些死于新冠的人的亲属说，这种疾病没有出现在他们的死亡证明上，一些患者报告说，尽管到达时有呼吸道症状，但没有接受冠状病毒检测。

上海一家大型公立医院的一名医生说。“自去年 12 月取消清零以来，我们已停止对新冠死亡人数进行分类，这样做毫无意义，因为几乎每个人都是阳性的。”

路透社说，此类指令招致全球卫生专家和世界卫生组织的批评，认为中国严重低估了新冠死亡人数，中国放开清零之后引发冠状病毒在中国肆虐。

上周六，中国官员们表示，自中国政策大转弯以来，已有 60,000 名新冠患者在医院死亡，比之前报道的新冠全部死亡数字增加了大约 10 倍，但仍低于国际专家的预期，国际专家曾表示中国可能会看到超过今年有 100 万与新冠相关的死亡。

路透社说，本文中的医生拒绝透露姓名，因为他们不被允许与媒体交谈。一些人说，他们被告知此类指导来自“政府”，但没有人知道来自哪个部门，这是中国传播政治敏感指示时的常见情况。

有不同城市公立医院的另外三名医生表示，他们不知道有任何此类指导。其中一位是山东省急诊室的高级医生，他说医生是根据实际死因开具死亡证明，但“如何归类”这些死亡取决于医院或地方官员。

该报道称，自三年前在中心城市武汉首次出现大流行以来，中国因在病毒问题上不透明而受到严厉批评，但中国一再否认这一指控。

七人告诉路透社，他们最近去世的亲属的死亡证明上没有提到新冠病毒，尽管这些亲属的病毒检测呈阳性或表现出类似新冠的症状。社交媒体上充斥着类似的报道。

东部城市宁波的一位高级医生说，那里的医生被告知要“谨慎”说有人死于新冠，但如果他们确实希望这样做，则需要获得批准。

上海一家大型公立医院的医生表示，自最近的 COVID 浪潮以来，每周死亡率比每年这个时候的正常水平高出三到四倍。她说，大多数人患有不止一种疾病，但新冠使他们的病情恶化。她说：“在死亡证明上，我们填写了一个主要死因和两到三个次要死因，所以我们基本上省略了新冠。”这位医生说，“没有别的办法，我们只能听从医院的命令，这些命令来自政府。我太不重要了，无法做出任何决定。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅