中国报告人口下降 生不生孩子迅速成热搜

中国/人口/出生率

中国国家统计局今天报告称，2022 年中国人口为 14.1175 亿，与前一年比较人口减少了约 85 万人。官方数据显示，中国去年的出生率仅为每千人 6.77 人，低于 2021 年的 7.52 人，创下有记录以来的最低出生率。

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据路透社引述消息，中国育龄妇女人数减少了约 400 万。中国官方定义 25 岁至 35 岁为育龄。中国去年的出生率仅为每千人 6.77 人，低于 2021 年的 7.52 人，创下有记录以来的最低出生率。

同时，中国官方报告死亡率为每千人 7.37 人，为 1974 年文化大革命以来的最高水平，而 2021 年为 7.18 人。

人口下滑在很大程度上是中国在 1980 年至 2015 年间实施的独生子女政策以及高昂的教育成本导致的结果，这使得许多中国人不愿生育一个以上的孩子，甚至根本不想生育。独生子女政策和重男轻女的传统也造成了严重的性别失衡。最新数据显示，中国约有 7.22 亿男性，而女性则为 6.9 亿。这种不平衡在农村地区更为明显，导致近年来组建的家庭越来越少。

路透社说，周二公布人口数据后，人口数据成为中国社交媒体上的热门话题。一个标签为“#生育后代真的很重要吗？” 迅速就有数亿的点击率。

据一位用户名为 Joyful Ned 的网友发帖称，“女人不想生孩子的根本原因不在于她自己，而在于社会和男人没有承担起养育孩子的责任。对于生育的女性来说，这会导致她们的生活质量以及精神生活严重下降。”

中国网民此前也曾抱怨新婚夫妇面临尽快生育的压力，他们称当地政府经常打电话询问他们什么时候可以怀孕。

人口专家表示，中国实施了三年的严格清零政策进一步损害了中国的人口前景。

自 2021 年以来，地方政府推出了鼓励人们生育更多孩子的措施，包括税收减免、延长产假和住房补贴。中国国家主席习近平也在去年 10 月份表示，政府将制定进一步的支持政策。

然而，迄今为止的措施对遏制长期出生率下降趋势收效甚微。

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