中国经济下摆 评论责指清零与房地产崩溃

中国/经济增长

中国官方数据周二显示，2022年中国的经济增长是四十年来最慢的之一。法新社引据分析称清零政策和房地产危机对中国经济产生了严重影响。

广告 继续浏览后续

据法新社说，近三年来，中国一直实行严格的清零政策，这在很大程度上被指是保护了民众免受新冠病毒的影响。这些严厉的措施是基于一旦发现阳性病例就立即封锁、施行旅行限制和广泛的检测，严重扰乱了生产和供应链。

中国许多工厂和企业不得不为少数的新冠案件通宵关门，而中国人则被限制外出和旅行动以避免接触病毒。

但这些措施突然在12月初被取消。这一决定导致新冠患者的数量成倍增加并形成疫情危机。

瑞银银行的经济学家汪涛强调说，虽然感染的高峰已经达到，但未来的浪潮或新的变种仍然存在不确定性。

是在此背景下，中国国家统计局周二宣布，中国的国内生产总值在2022年增长为3%。

法新社说，这一速度会让大多数主要经济体羡慕不已，然而对中国来说，却是40年来最慢的速度之一。

而接受法新社采访的一组经济学家预计，中国经济增长或陷入明显的放缓，只为2.7%。北京设定的目标原是5.5%。

中国房地产行业的危机加剧了中国经济放缓的处境，中国房地产业与建筑业一起，占中国GDP的四分之一以上，是低技能工作的主要来源。

根据世界银行的预测，2023年中国的GDP应该增长4.3%，但该预测在上个月也被下调了。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅