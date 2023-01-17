北京清华大学一党委书记蒋耘中称再多死500万人也没什么大不了遭批人渣

新冠病毒/中国

中国北京清华大学任党委书记蒋耘中14日在朋友圈发文指曾当局早就做好放开后“死几百万人的准备”，“就算死几百万人又怎么样，中国2021年死了1000万，再多死500万，也就是增加了50％的死亡人数，就是原来死2个，现在死3个的区别。蒋耘中的言论在中国网络引起哗然与痛批，遭指是人渣。中国官方封杀了所有网络谴责。

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据新头壳今天引述消息报道称，北京清华大学担任党委书记蒋耘中声称，再多死500万人也没什么大不了，遭中国网友围剿怒骂。

该报称，中国政府突然全面放宽引发人道危机的武汉肺炎疫情管控措施，民众染疫与死亡人数随即暴增，暴露官方事前没有准备。虽本月14 日时中共公布这波疫情因染疫死亡数字近6万例，然外界不买单！而北京清华大学图书馆中共党委书记蒋耘中却发文为中国官方防疫政策护航说：“中国2021年死了1000万，再多死500万，也就是增加了50％的死亡人数，就是原来死2个，现在死3个的区别”。他还反问，“死亡率并没有成倍提高，为什么不能接受呢？”

据该报道，大量中国网友痛批蒋耘中：“人渣”、“你看看你说的这是人话吗？”还有网友直指他是“翻版李毅”。根据非正式统计，北京清大从去年11月10日到12月10日，共有16位教授去世，北京大学从去年11月初到12月22日，更有24名教授去世。也有网友质问蒋耘中：“清华刚去世的老教授们知道你这么说吗？”然而，怒骂蒋耘中的微博帖文、网易文章和其他论坛的内容，随即遭到官方封杀，网络上已经搜寻不到相关内容。

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