继POLITICO后 法新社也报导布林肯2月初赴北京

布林肯将访华

继美国媒体POLITICO之后，法新社17日也引述一位要求匿名的美国官员的话报导，美国国务卿布林肯将于2月5日、6日访问北京，与中国官员会谈。

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报导中说，布林肯（Antony Blinken）将于2月5日抵达北京，成为继2018年10月时任共和党籍国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）访问北京后，首位访问中国的美国国务卿。

蓬佩奥对中国的批评直言不讳，他在平壤与朝鲜领导人金正恩晤谈后，在北京短暂停留。

美国媒体POLITICO16日报导，布林肯将于2月5日、6日赴北京会晤中国外交部长秦刚，可能谈及俄乌战争、中国持续扩大的核武库、停滞的双边缉毒合作和被关在中国的美国公民。

布林肯这趟众所瞩目的中国行，是美国总统拜登与中国国家主席习近平去年11月在印尼会谈的后续行动，在双边关系恶化之际，拜登当时承诺与北京“维持开放的沟通管道”。

美中因台湾、贸易政策和中国人权纪录等议题，对彼此抱持敌意日深，布林肯此行将是一个测试机会，看看拜习会是否为一段更具成效的两国关系做好了准备。

中国外交部17日对POLITICO的报导回应道，中方欢迎布林肯访问中国，中美双方正就有关具体安排保持沟通。

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