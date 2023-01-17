【视频】中国2022年人口下降 60年来首次

中国，人口

中国在2022年出现了自上世纪六十年代以来的首次人口下降。据人口学家估计，这一下降形势或将持续到本世纪末，对其经济及退休养老体系产生严重影响。

广告 继续浏览后续

中国自1960年代以来人口翻了一番，达到今天的14亿多。但2022年，首次出现人口下降，中国国家统计局1月17日宣布，去年中国大陆出生人数956万人，死亡1041万人，导致人口下降85万。这是自1960-1961年以来的首次，因当时的 "大跃进 "经济政策错误，在1959年开始的三年饥荒导致数千万人死亡。

尽管中国近年来放宽了生育控制政策，但仍然未能阻止人口下降。此前中国延续实施了近40年计划生育政策，一对夫妇只允许生育一个孩子。但近年来该政策逐步取消。自2021年起，一对夫妇可生育三胎。

法国电视France24发自上海的特约记者报道说，今天的中国正在为实施了几十年的严苛人口控制政策付出代价，尽管低生育率是长期以来的趋势，这一趋势在其它亚洲国家也能看到，但显然持续了近40年的独生子女政策对此有非常大的影响。今天中国的人口出生率甚至比日本还低。

为改变这一趋势，中国不少地方政府已推出措施，鼓励生育。但目前措施仍显谨慎。记者例举 南方大都市深圳，提出对生育第一个小孩给与3000元（约合450-500欧元）的补贴 ，生育第三个孩子可享受相当于1300欧元的补贴。但这个补贴数额与深圳高昂的生活成本相比显得相当不足。报道指，官方措施相当谨慎，因为独生子女政策直到2016年才被叫停，而现在采取政策180度的大转弯，并不容易。

但无论如何，推出这些措施表明当局已经意识到了问题。中远期可能带来养老退休体系的问题，而现在可能是劳动力短缺问题，特别是在南部工业发达的广东，记者听到很多企业老板说遇到招工难的困难，中国的劳动人口事实上正在减少，自自2010年以来，工作年龄的人口已经下降，由此带来劳动力减少、工资随之升高，而中国作为“世界工厂”的地位已因劳动力人口下降而受到影响。

点击视频收看法国电视France24的相关报道

En février 2021, la Chine indiquait réfléchir à de nouvelles mesures pour pousser les Chinois à faire davantage d'enfants. © Mark Schiefelbein, AP

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅