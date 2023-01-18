中国批捕丶澳门受审的「洗米华」因非法开赌等罪判刑18年 赔款近87亿

澳门/司法

被中国批捕丶但在澳门受审的澳门前博彩中介人龙头周焯华（绰号「洗米华」），今(18日)早被当地法院裁定创立及领导犯罪集团丶不法经营赌博等合共162项罪名成立，判监18年。法院同时裁定，被告领导的太阳城犯罪集团成员，须向政府和以永利为首的五间娱乐公司赔偿合共逾86.5亿澳门元(下同，折合约10亿欧元)的税收和赌款。

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创办太阳城集团的周焯华，案件去年9月开审时被控289项控罪，当中229项涉及在许可地方内不法经营赌博罪(俗称「赌底面」) 丶57项属相当巨额诈骗罪丶1项创立及领导犯罪集团罪丶1项不法经营赌博罪丶1项加重洗黑钱罪，被指涉及的非法博彩金额达8000亿，并从中赚取至少215亿元不正当利益，导致澳门政府损失82.6亿元博彩税。

澳门初级法院今早裁定，当中162项罪名成立，包括1项创立及领导犯罪集团罪，判监12年；54项「相当诈骗罪」，判囚5年；3项「相当巨额诈骗罪」，入狱3年；103项「许可地方内不法经营赌博罪」，判囚1年6个月；但加重清洗黑钱罪名不成立。部分刑期同期执行，合共须入狱18年。

法庭同时裁定，被告须向澳门政府赔偿逾65亿元看收，并向五间主要赌场赔偿合共21.43亿元赌款，依赔款额由高至低排列为永利(逾7.7亿元)丶银河(逾5.59亿)丶澳门美高梅（逾3.49亿）丶威尼斯人(逾2.95亿)，以及澳门娱乐(逾1.7亿)。

与周焯华同案被告的，尚有20人，他们多项罪名被裁定成立，当中第五被告张志坚被判刑15年丶第二被告司徒志豪被判刑10年。

现年49岁的周焯华，上世纪九十年代在赌场以借贷中介出身，其後成为替赌厅拉客并与赌厅分红的「叠码仔」，「叠码仔」合法化後，成为受监管的博彩中介人，生意越做越大，并成立太阳城上市，又表现爱国。当浙江温州检察院2021年11月以涉嫌开设赌场罪批捕他丶并劝他自首时，外界颇为震惊，被视为中国打击跨境赌博和整顿澳门赌业之举，因为当时正值澳门就修订《博彩法》以重新竞投赌场牌照谘询公众之际，亦是中国刚把「组织参与国外丶境外赌博罪」列入《刑法》後不久。

中国批捕翌日，与中国没有刑事司法互助协定的澳门，在收到中国「通报」後，司警随即采取拘捕行动，将被中国传媒称为「亚洲新赌王」的周焯华等人还押，令澳门当局备受质疑。司警则回应称，澳门方面早于2019年8月已根据情报立案侦查周焯华等人，又反称并未掌握温州警察所通报的情况。直至去年9月，案件在澳门开审。澳门检察院指周以澳门为基地，在菲律宾架设非法网络直播投注平台，透过「直播场景」吸引中国居民为主要客源，进行巨额网上非法赌博，并利用澳门的公司帐户，透过地下钱庄转移非法所得。

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