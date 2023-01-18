中国经济重启将对世界产生多大影响

中国经济展望

中国2022 年 GDP 仅增长 3%（四十年来最弱的增长率之一），法国经济学家 Mary-Françoise Renard 在接受法国周刊《观察家》专访时表示，这个地球上第二大经济体今年的表现应该会更好。与此同时，外界对中国经济复苏的期盼持续对市场带来亟需的提振。

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法国周刊《观察家》电子版17日登出的这篇采访开头写道，自新冠疫情爆发后尤其是实施“清零”政策以来，中国经济似乎陷入了地狱般的循环。根据最新数据显示：2022 年，中国经历了 40 年来最疲弱的增长之一。 中国国家统计局本周二（1月17日）公布，去年世界第二大经济体GDP仅增长3%。

然而，2023 年随着其严厉的公共卫生政策的突然转向，中国的经济增长可能会跃升，并影响世界经济。例如国际货币基金组织 (IMF) 总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）即表示，这个亚洲巨人从三年的孤立中恢复过来的能力“很可能是 2023 年全球增长的最重要因素”。果真如此吗？ 克莱蒙-奥弗涅大学经济学副教授、《中国在全球经济中的依赖与支配之间》一书（布莱斯-帕斯卡大学出版社，2021 年）一书的作者玛丽-弗朗索瓦丝·雷纳尔（Mary-Françoise Renard）对《观察家》记者阐明她的相关分析。

l’Obs ：在经历了三年的自我隔离和大量新冠肺炎病例持续激增之后，中国真的有可能实现经济复苏吗 ？

Mary-Françoise Renard ：中国经济正在重新开放，即便是在我们根本没想到非常突发情况下的开放。尽管疫情明显激增，但也有活动复苏的迹象，也就是说，人员流动比起以前更加顺畅。政府也正在出手干预，特别是为了改善房地产行业的现状。但疫情仍在影响工业活动和家庭信心，不过，短时间内，我们无疑地可以增加需求。在公卫健康危机期间，中国老百姓手中被迫的储蓄非常可观，因此对消费品、旅游和一些服务，潜在需求将呈显出来。

但从长远来看的话，情况则更加复杂。中国必须解决经济的某些结构性问题，例如需求不足、房地产行业的复苏、债务管理，特别是地方政府的债务管理等方面。目标几乎是具体的：我们必须刺激需求。但很少有再分配政策。养老金很低，失业救济金很少，社会政策很少，人口政策随老龄化而来的失败。

目前，在世界范围内中国对通货紧缩的影响比较大，因为它的价格涨幅相当低（约 2%）。 另一方面，如果未来几个月经济出现复苏，这可能会导致某些物资价格上涨。

中国对自然资源的总体（企业和家庭包含在内）需求强劲。该国购买了世界上大约五分之一的石油产品。同时它也是铜、锌矿石和镍的主要消费国。每当中国需求增加时，通过规模效应，价格就会上涨。特别又是石油。

l’Obs ：中国消费和旅游业的振兴对其他国家有好处吗 ？

Mary-Françoise Renard ：对全球经济而言，地缘政治、疫情持续时间等方面，仍存在很多不确定性。不过可以肯定的是，与中国有贸易往来并且向其出售原材料的国家能从中受惠。这同时也有利于在中国投资的国家。后者将乘势利用重新启动的消费需求。

关于旅游，目前虽仅限于中国附近的亚洲国家。但这种重获的旅行自由也可能会让欧洲国家旅游业者迎来中国游客的回归。要知道在法国，疫情之前，中​​国游客对经济真的很重要。

美中财经高层对话 乐观情绪下亚股收高

今天18日《观察家》电子版也对美国财长耶伦在苏黎世与中国国务院副总理刘鹤举行了两人首次面对面会晤做出报道。报道称美中双方除讨论两国经贸关系外，也强调要管控双方的分歧，“避免让竞争演变成任何可能接近冲突的局面”。

“在复杂的全球经济景气面前，世界前两大经济体有迫切的需要就全球宏观经济和金融状况进行密切的沟通，并就我们如何应对各种挑战交换看法，” 耶伦在会谈开始时当着采访记者的面对刘鹤说。

刘鹤则在开场白中表示，他愿意与美方一道，寻求中美之间的共同点。刘鹤说：“不管情况如何变化，我们应该始终保持对话与沟通。”

事实上，刘鹤在会晤耶伦前已经对中国经济的发展前景描述了一幅相当乐观的前景。

而外界对中国经济复苏的期盼持续对市场带来亟需的提振。刘鹤在瑞士达沃斯世界经济论坛（WEF）年会表示，随着中国解封，加上疫情已经触顶，中国今年经济成长可望反弹。他强调出：“如果我们作出足够的努力，我们有信心中国经济成长2023年很可能恢复到正常的势头，中国经济将会有重大的改善，”

另据法新社援引SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）分析说：“去年秋天，外界普遍认为中国画错重点，欧洲（经济）陷入衰退，联准会则被居高不下的通膨杀了个措手不及。”

他接着指出：“但若把时间快转到最近几周，中国解封已让这个国家重返更佳的成长，投资人对欧洲复苏更加乐观，酿成美国通膨的祸根也开始消退。”

港股恒生指数周三18日收涨0.5%，来到21678.00点。上海综合股价指数收持平在3224.41点。日股基准日经指数收涨2.5%，来到26791.12点。日本央行今天召开决策会议，决议主要利率维持不变。

至于其他亚股，雪梨、新加坡、威灵顿、马尼拉、曼谷股市都收涨，首尔和雅加达股市则微幅收跌。

值得注意的还有，耶伦与刘鹤举行会晤之际，美中两国在贸易、科技和其他领域都面临并不完全一样、但关联性很强的挑战。两国的经济也各有各的挑战。

美联社对此的分析称，中国政府自从去年12月7日放弃已经实施三年的“动态清零”极端防疫措施、导致数亿人感染，可能多达几十万人死亡之后，遭受重创的经济正在全面解封和开放之中。而美国在经历了40年来最严重的通胀之后，虽然正在缓慢走出通胀的阴影，但是政府的债务即将达到法定的上限，从而有可能在国会两党之间导致一场新的政治对决。

美国的债务问题与中国及其他亚洲国家的利益息息相关，因为中国是美国国债的第二大持有国。

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