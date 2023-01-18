习近平视频拜年面色疲惫 动态清零耿耿于怀

中国-新冠病毒

中国国家主席习近平1月18日“向全国各族人民致以新春的美好祝福”。往年，他会在这个时候选择去一些地方和人家访问，比如进厨房“揭锅”的故事就是这样发生的。今年则改为“视频连线慰问”，他在慰问时说，对新冠疫情“乙类甲管”是“正确选择”。

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“视频连线慰问”在北京人民大会堂举行，从电视画面看，习近平独自站在前面，看起来面容憔悴，讲话低调，偶尔似乎做出努力微笑的样子。李强等一众常委和高官分站两侧，个个直立，几无表情。而选择慰问的“各族人民”和“基层干部群众”也一个个似乎被严肃的气氛感染，站立着，肃然聆听。

习近平“通过视频连线看望慰问基层干部群众”，他对黑龙江省哈尔滨医科大学附属第一医院的医护人员和患者说，近三年来，中国对新冠疫情“严格实行乙类甲管是正确的选择，经受住了多轮病毒变异的冲击，”最大限度降低了重症率和病亡率，有力保护了人民群众生命安全和身体健康“，习近平并称，这样做为优化疫情防控措施，实施”乙类乙管“赢得了宝贵时间。这似乎是自从北京被迫放弃清零措施以来，中国领导人最明确的在不提”清零“二字的同时为造成重大人道灾难的“清零政策“辩护。

按照中国国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年和国家疾控局传防司司长雷正龙的解释，所谓“乙类甲管“就是对包括新冠在内的传染病采取像对待鼠疫、霍乱等甲类传染病的强制执行管理的办法，包括对病人、病原携带者隔离、对疑似病人以及密切接触者在指定场所隔离观察，对相关场所或场所内人员采取隔离，采取限制聚集性活动、停工、停业、停课、封锁疫区等紧急措施，这些措施用中国领导人习近平的话来表述，就是”动态清零“。在新冠病毒变种奥米克戎大流行后，世界绝大多数国家都采取了与病毒共存的政策，而习近平仍然要求”坚持动态清零不动摇“，包括上海在内的众多城市、省份遭封锁，造成严重的次生灾难，染疫死亡数字不详，中国经济发展遭到严重破坏。

中国11月底十几座大城市爆发了反抗清零政策的“白纸抗议“，上海等地示威民众喊出了”共产党下台、习近平下台“的口号，中国政府被迫于12月7日宣布对新冠实施”乙类乙管“，实质抛弃清零政策，之后全国各地染疫人数爆发性增长。

但世卫组织认为，中国在放弃清零政策前其实疫情早已严重失控。放弃清零后，当局公开通报的染疫死亡数字不过十余人，在世卫多次批评中国严重低报死亡数字后，当局14日宣布12月爆发“疫情海啸“至今，染疫死亡人数近六万，虽然比此前公开的高出差不多六千倍，但许多专家认为这个数字仍然可能严重低估了中国新冠感染者的实际死亡人数。

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