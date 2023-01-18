古特雷斯：世界局势正面临“五级飓风” 各方须采取紧急行动

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联合国秘书长古特雷斯周三1月18日在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上表示，世界正处于一场“五级飓风”的风暴眼。他呼吁各方采取紧急行动，为一系列相互关联的挑战寻求解决方案。

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古特雷斯的讲话响应了今年世界经济论坛年会的主题，即“在分裂的世界中加强合作”。他强调，之所以需要合作，是因为当今世界在诸多方面正受到“完美风暴”的侵袭：全球经济前景黯淡，新冠疫情影响持续，冲突、暴力和战争“火上浇油”。

气候灾难被称为关系人类存亡的挑战，古特雷斯强调，将全球升温控制在1.5摄氏度的承诺现在几近破灭，这将带来毁灭性的后果。

古特雷斯指出，一些化石燃料的生产者早在上世纪70年代就完全清楚，“他们的核心产品将会‘炙烤’我们的星球”；然而就像烟草行业一样，“石油超级巨头”里的一些人对科学不屑一顾，向外界兜售巨大的谎言，这些人必须为此承担责任。

面对到场的与会者，古特雷斯还呼吁各国提出可信和透明的过渡计划，以实现净零排放，并在年底前提交他们的计划。他强调，“向净零排放的过渡必须以真正的减排为基础，而不是主要依赖于碳信用和影子市场。这就是为什么联合国成立了一个关于净零排放承诺的专家组。”

古特雷斯指出，东西方之间存在着“大分裂”的风险，也就是美国与中国这两个全球最大经济体之间的脱钩。他将这种脱钩比作“地质构造层”一般的裂痕，并称这将创造出“两套不同的贸易规则、两种主导货币、两个互联网以及两种相互冲突的人工智能战略”。

古特雷斯援引国际货币基金组织的研究称，将全球经济划分为两个集团可能会使经济总量大幅减少1.4万亿美元。他说，“这是我们最不想看到的。”

古特雷斯强调，在包括人权和地区安全在内的诸多问题上，美中关系将不可避免地分道扬镳；即便如此，两国仍然有可能在气候、贸易和技术方面进行有意义的接触，以避免两大经济体的脱钩，甚至消除在未来产生对抗的可能性。他认为，实现这一点至关重要，“我们必须防止所谓的‘修昔底德陷阱’在二十一世纪上演‘续集’”。

古特雷斯提醒，南北之间的分化也在加深。他指出，一个“道德沦丧的金融体系”正在放大系统性的不平等。他再次呼吁建立一个新的债务架构，提供流动性、债务减免和长期贷款，使发展中国家能够投资于可持续发展。他为此继续敦促二十国集团就一项全球可持续发展目标刺激计划达成一致，以支持全球南方国家。

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