中德贸易
德国对华贸易逆差继续上升
发表时间：
据德国电视一台报道，德国政府对外贸易机构的一项研究显示，中国于2022年再次成为德国最重要贸易伙伴之一。但德中贸易逆差继续上升。
广告
德国对外贸易对中国市场的依赖程度继续增加。这是德国贸易与投资署（GTAI）周三公布的一项评估结果。虽然世界第二大经济体中国对德国的进口2022年继续强劲增长，但德国对华出口去年几乎没有取得多少进展。德国与中国的对外贸易因此变得越来越不平衡。
数据显示，贸易流动出现了不利于德国的转变。一方面，中国作为德国出口目的地的重要性正在下降，德国对华出口增长低于平均水平，为3.7%。另一方面，中国公司对德国的出口继续突飞猛进地增长，从中国进口的商品价值增加了近37%。这增加了对中国的依赖。贸易逆差正在走向负面记录。
中国虽然是德国出口商最重要的贸易伙伴之一，然而，在德国商品最重要的客户中，中国从第二位滑落到第四位。这是根据联邦统计局截至11月的数据作出的评估。
美国迄今为止是德国公司最重要的出口市场，其重要性在去年继续上升。最近几个月，德国对波兰和奥地利的出口也大幅增加。
但研究报告称，与中国的贸易有复苏的希望。中国摆脱清零防疫战略是出口的一个良好信号，但在华德企的情绪仍然相当低落。
GTAI是德国政府的对外贸易机构，负责支持德国海外公司以及在德国落户的外国公司。
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅