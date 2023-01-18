德国对华贸易逆差继续上升

中德贸易

2022年9月28日星期三，一辆停在法兰克福股票市场前熊雕像后面的德国大众汽车的电动保时捷Taycan。德国政府对外贸易机构2023年1月18日公布的一项研究显示，中国于2022年再次成为德国最重要贸易伙伴之一。但德中贸易逆差继续上升。

据德国电视一台报道，德国政府对外贸易机构的一项研究显示，中国于2022年再次成为德国最重要贸易伙伴之一。但德中贸易逆差继续上升。

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德国对外贸易对中国市场的依赖程度继续增加。这是德国贸易与投资署（GTAI）周三公布的一项评估结果。虽然世界第二大经济体中国对德国的进口2022年继续强劲增长，但德国对华出口去年几乎没有取得多少进展。德国与中国的对外贸易因此变得越来越不平衡。

数据显示，贸易流动出现了不利于德国的转变。一方面，中国作为德国出口目的地的重要性正在下降，德国对华出口增长低于平均水平，为3.7%。另一方面，中国公司对德国的出口继续突飞猛进地增长，从中国进口的商品价值增加了近37%。这增加了对中国的依赖。贸易逆差正在走向负面记录。

中国虽然是德国出口商最重要的贸易伙伴之一，然而，在德国商品最重要的客户中，中国从第二位滑落到第四位。这是根据联邦统计局截至11月的数据作出的评估。

美国迄今为止是德国公司最重要的出口市场，其重要性在去年继续上升。最近几个月，德国对波兰和奥地利的出口也大幅增加。

但研究报告称，与中国的贸易有复苏的希望。中国摆脱清零防疫战略是出口的一个良好信号，但在华德企的情绪仍然相当低落。

GTAI是德国政府的对外贸易机构，负责支持德国海外公司以及在德国落户的外国公司。

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