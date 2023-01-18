新一届政协3月4日召开 王沪宁料任主席 港前特首林郑月娥未能接董建华任副主席

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习近平连任第三届党总书记后首次召开的第十四届政协人大两会，将于3月4日和5日先后开幕，根据政协常委会通过的新一届政协委员名单，政治局常委中的王沪宁届时会接替汪洋任政协主席。另外，香港政协人数虽与本届相若，但两名现任副主席则只有前特首梁振英仍在名单上，被指健康「一般」的董建华和刚卸任的特首林郑月娥均不在名单上，预示林郑未能接替董建华的副主席一职，香港有可能回复只有一名副国级领导人的局面。

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一连三日的第13届政协常务委员会会议昨(17日)午在北京结束，决定政协第14届全国委员会第一次会议於3月4日在北京召开，议程包括审议通过政协会议章程修正案和选举新一届政协主席丶副主席丶秘书长和常务委员。

会议经协商决定新一届全国政协委员共2172名，当中，七名政治局常委中，只有王沪宁出现在政协名单上，意味他极有机会在3月的两会上接替汪洋，出任新一届政协主席，负责统战工作。而王沪宁事实上已开展统战工作，据新华社报道，他昨日与统战部长石泰峰出席了全国性宗教团体负责人迎春座谈会，并对今年工作提出「殷切希望」，称要防范化解宗教领域风险隐患和坚持全面从严治教等。

港澳办主任夏宝龙料退任 香港法律界和英资彭耀佳上榜

至于现届24名副主席中，部分已不在新一届政协名单上，包括现年70岁的港澳办主任夏宝龙丶68岁的原国家卫生和计划生育委员会主任李斌丶现年85岁的香港首任特首董建华，意味他们会退下火线；而新进名单丶昨天负责公有政协委员组成的石泰峰，有望晋身副国级。

港澳方面，前香港特首梁振英丶首任澳门特首何厚铧均在名单上，意味他们会连任副主席，至於董建华退下来的副主席空缺，未知会否有人替补，因为政协副主席中有两名前香港特首并非常规，是梁振英不竞逐连任後的特别安排，随着刚退任的林郑月娥不在名单上，可能回复香港回归早期只有一名副国级人物的状况。

另外，新一届政协名单中的「特邀香港人士」有124人，但计及分布在其他界别的港人，例如新闻出版界的卢永雄(巴士的报创办人)丶科育界的卫炳江(浸会大学校长)丶文化艺术界的影星甄子丹等，香港委员有约二百人，与现届相若，但有四成多是新面孔。

当中，18名港区现任全国政协常委中，只馀8人仍在名单上而得以连任，包括世界卫生组织前总干事陈冯富珍丶西九文化区管理局董事局主席唐英年丶贸易发展局主席林建岳丶长实主席李泽巨丶恒地主席李家杰丶香港福建社团联会荣誉主席吴良好丶香港义工联盟主席谭锦球，以及香港中华总商会会长蔡冠深。而新晋政协中，盛传已故赌王何鸿燊之女丶信德集团行政主席何超琼会更上层楼成常委。

另外，多名前高官丶政商界及法律界人士亦首度获得委任，包括前民政事务局长刘江华丶警务处前副处长刘业成丶英资怡和集团副主席彭耀佳丶新世界发展行政总裁郑志刚丶会德丰主席吴宗权丶大律师公会前主席谭允芝丶律师会前会长彭韵僖丶立法会议员邵家辉及何君尧等。而前人大常委范徐丽泰之子范骏华早前输掉港区人大选举，破例获委为政协。

中方官员方面，中联办副主任罗永纲丶陈冬和尹宗华首度入围；而本身是现届政协的国安公署副署长孙青野，在来届会转至「特邀香港人士」界别；部分中联办官员和港澳办官员亦在原有界别连任。

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