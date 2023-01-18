特斯拉上海工厂扩建被延迟 星联公司引发北京当局担忧

数字安全

美国科技巨头马斯克的星联公司所引发的数字安全方面的担忧或者正在影响马斯克在上海的特斯拉工厂的扩建计划。

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法国的网络数字网站“数字世纪”网站周三报道说，马斯克的星联公司影响了他在中国的业务。

报道指出，特斯拉上海工厂的扩建原定于2023年春季启动，但却被中国当局推迟了。其中原因是因为中国政府担心马斯克旗下太空探索公司SpaceX的星链Starlink和特斯拉之间可能存在联系。

去年2月俄罗斯入侵乌克兰时，星链向基辅免费提供天线，为该国居民提供互联网网络，乌克兰军队之间也因此能够互相沟通。

不过，此一事件引发中国当局的警惕，去年 十月马斯克在接受金融时报采访时披露，北京当局向他明确提出保证不在中国领土建立星链。不过，马斯克并未明确他是否接受北京的要求。

马斯克表示正在考虑在伊朗设置星链Starlink网络，此外，台湾、蒙古和越南等国家已经被列为 "有待监管部门批准"的国家的名单。

事实上，北京政府在2021年3月就表达了类似的担忧，担心马斯克通过特斯拉掌握大量中国的公民的数据，尽管马斯克其人似乎受到北京的欢迎，但是，据彭博新闻社等多个消息来源显示， 中国当局正在尽一切努力推迟特斯拉上海基地工厂的扩建计划，而该公司计划将其产能提高一倍，每年生产200万辆汽车。

由于美中关系的紧张以及中国清零政策等一系列因素的影响，特斯拉最近几个月来在中国的业务严重受阻，公司计划降低车价以面对中国市场的激烈竞争。

当然，美国拜登政府继续对中国的技术出口封锁政策，试图将中国孤立起来。该政策或许也会引发中国当局的反制。

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