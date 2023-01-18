美国德州将立法禁止中国等国家购买土地

中美关系

美国德克萨斯州议员近日提出一项法案，禁止中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯等四国的政府、公司和个人购买德州地产。州长阿博特（Greg Abbott）表示：如果法案获得州议会通过，他会将其签署成为德州法律。

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这项法案由德州参议员科尔霍斯特(Lois Kolkhorst)提出，起因是不久前中共解放军的一名退役将军，在该州瓦尔维德县(Val Verde County)的劳克林空军基地(Laughlin Air Force Base)旁边，购买了超过13万英亩的土地，劳克林空军基地是美国空军最大的飞行员训练中心。

科尔霍斯特发表书面声明，以中国为例，指出，中国与另外几个国家在德州收购的土地越来越多，引发许多德州人的警觉，如果某位美国人想在中国境内某个空军基地旁边购买土地，绝对不会被中国准许，因此这种交易也不应该在美国发生。这项法律的通过提供了一些基本保障，确保德州人继续控制德州的土地。

根据“保卫德州自由政治行动委员会”(Defend Texas Liberty PAC)所发布的民调显示，82%的德州共和党人同意必须禁止中国政府和公民在德州购置土地，10%的人认为不应该采取这样的禁令。

美国的空军基地在佛罗里达州、加利福尼亚州和德克萨斯州分布较多，中国在这三个州购买的土地也最多，引发国土安全的担忧。佛罗里达州州长德桑蒂斯(Ron DeSantis)去年9月曾发布一项行政命令，禁止中国等七个国家的利益实体在佛州置产；他也提出法案，禁止中国等国家购买佛州军事基地附近的土地。

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