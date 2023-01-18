美财政部：耶伦与刘鹤进行建设性讨论 将很快访问中国

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美国财政部周三发表声明指出，美国财政部长耶伦与中国副总理刘鹤进行了建设性讨论，耶伦很快将会访问中国。

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法新社报导，耶伦与刘鹤在瑞士苏黎世举行了两人的首次面谈，此次会面适逢美中两国寻求加强关系并缓和紧张局势之际。

美国财政部在一份声明中表示，双方就宏观经济和金融发展交换了意见，会谈坦诚、实质并具建设性，耶伦与刘鹤一致认为，进一步加强总体经济及金融议题的沟通，对全球经济的运作非常重要。耶伦希望在不久的将来访问中国并且欢迎刘鹤访问美国，但声明没有透露具体日期。

此外，美国财政部也表示，耶伦与刘鹤并同意加强关于气候金融方面的合作。

耶伦在与刘鹤会晤前向媒体表示，“面对复杂的全球经济前景，世界上最大的两个经济体迫切需要就全球宏观经济和金融状况进行密切沟通，就我们如何应对不同的挑战交换意见”。

在谈到美国总统拜登和中国国家主席习近平11月在巴厘岛举行的G20峰会期间的会晤，耶伦承认，美国和中国存在分歧，但她坚持认为，不应让误解，特别是那些因缺乏沟通而产生的误解使双方关系继续恶化。

法新社并援引中国新华社称，刘鹤与耶伦进行了建设性对话。报导称，刘鹤表示，欢迎耶伦在今年适当时候访问中国。

美方官员此前证实，美国国务卿布林肯将于2月初访问北京。他将是自共和党籍的前美国国务卿蓬佩奥2018年10月短暂访问中国以来，首位访问中国的美国国务卿。

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