达沃斯论坛：泽连斯基呼吁世界加快军事援助乌克兰

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乌克兰总统泽连斯基周三1月18日以视像形式向世界经济论坛发表讲话，他呼吁全球在应对俄罗斯时不应再犹豫，同时呼吁世界加快军事援助乌克兰，以超越俄罗斯的攻势。路透社最新消息称，德国拒绝授权向乌克兰交付豹式坦克。

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法新社消息，泽连斯基在本周于瑞士举行的世界经济论坛会议以视频方式发表讲话称，暴政比民主进展得更快，他说，世界的动员必须赶在我们共同敌人下一次军事动员之前。

泽连斯基表示，“俄罗斯发动战争只需要不到一秒钟的时间，而世界需要几天时间才做出第一次制裁的反应”，泽连斯基并例举克里米亚被占领的例子，对比俄罗斯“毫不犹豫”行动面前，世界却在“犹豫不决”。

他批评全球在俄罗斯2014年入侵克里米亚的反应太犹豫不决，因此现在不应重蹈覆辙，而是更有决心和效率，超越俄罗斯的下一步军事行动，敦促各国增加对乌克兰的防空装备和坦克供应。

泽连斯基指出，全球在三年前开始应对新冠疫情，如今已经取得胜果，所以现在是共同面对俄罗斯总统普京之时，泽连斯基称，历史不断重演，世界忽视或低估威胁后，再团结一致抵抗和获得胜利。他强调，这场战争并非由乌克兰发动，但乌克兰要为此划上句号。

另据路透社报道，《华尔街日报》周三援引德国官员的话报道，德国不会授权向乌克兰交付豹式坦克，除非美国同意向乌克兰派遣坦克。

另外，乌克兰一架载着政府官员的直升机在基辅州坠毁，造成至少14人死亡，25人受伤。死者包括内政部部长莫纳斯特尔斯基、第一副部长叶宁、内政部国务秘书卢布科维奇及他的助理，地面有1名儿童死亡，11名儿童受伤。

总理什梅加尔宣布，任命国家警察局长克里缅科为代理内政部长。

泽连斯基形容事件是可怕的悲剧，他已指示国家安全局等执法机构调查事件。他透过视像向瑞士达沃斯世界经济论坛发表讲话时，指事件不是意外，认为是由战争引起，强调战时是不会有意外发生，他并要求与会者为死者默哀。

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