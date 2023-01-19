中国驻葡萄牙使馆架设监控设备 面临当局调查

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中国驻葡萄牙首都里斯本大使馆安装多台闭路监控设备，导致附近居民提出担心私隐受侵犯，据称，葡萄牙当局正评估中国驻里斯本领事馆周边近日安装的监控摄影机是否合法。有消息称，中国使馆在周四（1月19日）拆除或重新安置了这些摄像头。

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中央社消息，目前，中国驻里斯本使馆周边装设了3台360度全景监控摄影机。一位不愿透露姓名的居民告诉路透社，这些摄影机是大约2个月之前安装的。

这些摄影机固定在金属桿上，从大使馆建筑向外延伸，1台对着公用道路，另2台镜头朝上，当地居民担心它们可能拍到周边的公寓。

住在大使馆对面的一位居民形容，中国大使馆的监控摄影机"公然侵犯隐私"。

葡萄牙法律规定，监控摄影机不能对着建物或公用道路拍摄，而且"仅限拍摄有绝对必要的建物入口处相关画面。"

大使馆与中国外交部皆未回覆路透社的置评请求。

一名熟悉内情的消息人士称，此案已送交葡萄牙国家资料保护委员会（CNPD）调查。CNPD也已经联系北京驻葡国大使馆，以查清情况。

据报导，中国驻里斯本大使馆使用的摄影机品牌是"海康威视"，这是一家部分国营的中国企业。

去年11月，英国当局以安全风险为由，要求政府部门停止在敏感建物上装设海康威视或其他中国相关品牌的监控摄影机。

据路透社消息称，最终使馆方面1月19日同意将有关闭路电视移除或搬至其他地方。在报道曝光后，使馆移除其中一台闭路电视，另外两台则不再指向使馆外范围，但不清楚是否与当局调查或接获投诉有关。

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