人口下降 法新社调查：在中国养孩子可不容易

中国/人口

对许多父母来说，在中国生孩子意味着要兼顾工作和家庭生活，国家的支持却很少，这个复杂方程式部分解释了中国出生率的下降。

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据法新社发自北京的报道，中国当局周二（1月17日）宣布，去年中国人口有所下降。这是六十年来的第一次，也是人口危机的第一个迹象，可能会削减增长并对公共财政造成压力。

为了鼓励生育，地方政府每月向父母支付家庭津贴，出生奖金有时超过1,000欧元，或提供购买公寓的便利。

但是，社会的紧张的节奏、工作场所的压力、教育费用，再加上希望给后代提供尽可能好的条件，许多夫妇都不敢多生孩子。

30岁的育儿博主文静（音译）说，"许多家庭已经发现抚养一个孩子已经非常困难"。她认为，政府的支持严重不足。

她补充道："随着冠状病毒大流行的发生，许多夫妇在经济上确实受到影响，决定不再要孩子“。

经过几十年的独生子女政策，自2021年起，所有中国夫妇都被允许生育三个孩子。

北京和上海等主要城市已将产假延长至158天，比全国标准多60天。卫生部门也在敦促地方政府建立更多的托儿所。

但根据亚洲协会政策研究所的数据，在北京，一个私立幼儿园的位置每月可能需要5000至20000元（685至2700欧元）。

育儿和母乳喂养

许多城市青年远离他们在其他省份的家人，往往祖父母不能帮助他们夫妇照顾孩子。

对于在北京从事网上交易的三十多岁的年轻母亲南希（化名）来说，平衡她的工作和抚养孩子已经成为一项艰巨的任务。

她告诉法新社："我不可能找到一个平衡点"。"如果你想给孩子喂奶，你就不能有工作"，因为你不能带婴儿去办公室"，但由于我们的经济状况，我们没有能力辞职。

南希说，中国的父母往往只关注一个孩子，以便在一个高度竞争的社会中让孩子获得最大的成功机会。这也促成了出生率的下降。

她补充道："当然，如果你的雄心壮志稍微低一点，你就会不那么累。但大多数人都非常认真地抚养自己的孩子，"。

她指出："如果你在下午5点离开工作岗位去照顾你的孩子，在机会方面，你可能会得到更少的工作，你的同事可能会走在你前面"。

"啃老"

许多夫妇依靠家庭成员的帮助来维持生活。南希称："如果说，我们这一代人能够去工作，那主要是通过对我们父母的啃老，让他们帮助我们抚养孩子几年"。

艾薇-孟的情况也是如此。这位30岁的女士告诉法新社，在大流行病期间，她的儿子"主要由祖父母抚养"，当时学校关闭，她和她的丈夫全职工作。

这种情况在疫情结束后继续存在，因为艾薇选择专注于她的工作。她坦言："我不太管我儿子的教育问题"。"我晚上很晚才回家，看到他的时候不多。"她认为自己很幸运：因为许多夫妇没有家庭的支持。

人口学家说，如果国家想提高出生率，就必须为年轻父母提供更多支持，并帮助降低养育孩子的成本。而对于许多中国人来说，压力实在是太大了。

南希说："政府无论支付多少钱，或者给我一个更好的（教育）环境，我都不想再生孩子。因为"这不是一个用钱就能解决的问题。"

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