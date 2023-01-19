从贝宁到埃及 中国加强在非洲部署

中国/非洲

新年伊始，新上任的中国外交部长秦刚在1月16日结束出访非洲大陆五国和非盟，凸显中国与非常的传统友谊，进一步加强中国在非洲的经济和外交布局。在中国投资非洲一带一路将近10年之际，也引发西方的担忧。

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中国外交部长秦刚上任伊始从1月9日到16日对非洲埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁、埃及等5国以及非盟、阿盟总部展开为期一周的穿梭外交访问，也是延续从1991年开始中国外交部长新年伊始到访非洲的传统。

《世界报》评论指出虽然秦刚此行没有发表引人关注的声明，不过这有助于加强中国与非洲国家之间的经济和外交关系。

建总部支持G20席位

在埃塞俄比亚，正如北京在 2018 年中非峰会上承诺的那样，秦刚为由中国出资建设的非洲联盟疾病控制中心新总部揭幕。此前中国在埃塞俄比亚的首都亚的斯亚贝巴已经建成了非洲联盟总部，并准备在尼日利亚首都阿布贾建立西非国家经济共同体总部 。

秦刚表示北京支持非盟参加 G20峰会，评论认为这是一个具有象征性姿态，非洲也有强烈诉求需要获得G20席位。

谨慎对待埃塞俄比亚局势

不过秦刚对埃塞俄比亚局势表示非常的谨慎，此前在11月份该国总理阿比·艾哈迈德的政府与提格雷人民解放阵线（TPLF）的叛乱分子月达成脆弱的和平协议。中国任命了一名非洲之角特使，但他似乎并未在谈判中发挥作用。

目前有超过 400 家中国公司在埃塞俄比亚开展业务，秦刚表示北京希望埃塞俄比亚“采取有效措施”以确保其国民的安全。

债务陷阱

根据波士顿大学全球发展政策中心的一项研究，尽管埃塞俄比亚欠中国的债务将超过 130 亿美元，约合 120 亿欧元，而且埃塞俄比亚在 2021 年宣布要重新谈判其外债，但北京方面在这个问题上含糊其辞。

在与非盟委员会主席穆萨法基穆罕默德会晤之际，秦刚否认存在任何债务陷阱，说非洲的债务问题从根本上说是一个发展问题。

同样安哥拉欠中国的债务也相当可观，高达210 亿美元。 秦刚与该国总统洛伦索会谈的中文报道中并没有涉及该议题。 自 2017 年洛伦索上任以来，他希望与北京保持距离，这与他的前任爱德华多·多斯桑托斯不同。

强国到访

历史上与法国关系密切的加蓬和贝宁也利用这次秦刚的访问加强了与北京的关系。 中国是加蓬的主要贸易伙伴，中国主要从加蓬购买石油和锰，加蓬总统阿里·邦戈 表示希望与北京“深化合作”。

在贝宁，帕特里斯·塔隆总统表示，中国的发展“深深鼓舞了所有发展中国家”。 秦刚表示中方愿同贝宁加强治国理政经验交流。

世界强国展开在非洲之交竞争，在中国外长秦离开亚的斯亚贝巴后，法国和德国外长分别在1月12日和13日到访。

一带一路

埃及非常支持中国推出的“丝绸之路”投资计划，中国方面再次重申支持埃及政府“捍卫国家主权和安全”。 埃及回应支持北京针对新疆维吾尔人的政策。 另外中国在开罗以东约 50 公里的该国新行政首都的建设中发挥着重要作用。

习近平宣布在 2023年11 月北京举办第三届丝绸之路论坛，在中国发出该计划十年后，西方人对中国在非洲的影响力增加感到担忧。

2022年6月，七国集团领导人宣布要筹集6000亿美元用于支持发展中国家，主要是非洲的基础设施建设进行融资。

美国总统拜登在去年 12 月承诺在未来三年内向非洲提供 550 亿美元的援助。美国财政部长耶伦于 1 月 17 日星期二展开对非洲为期十天的访问，她前往塞内加尔、赞比亚和南非。

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