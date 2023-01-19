刘鹤说中国又回来了 可信吗

中国经济

刘鹤副总理是国际上最知名的中国经济官员之一，特朗普发动贸易战时期领导中方谈判，在其政治生涯走到尽头之时，出席达沃斯经济论坛，在中国闭关锁国三年之后，勉力向国际社会发动“魅力攻势”。

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刘鹤18日与美国财长耶伦瑞士会谈后对凤凰卫视说，希望他的瑞士行让全球市场看到，中国在经历了疫情之后，“又回来了”，并且“已经准备好了”加强与世界的合作。17日，刘鹤以温和和诚恳的语调在达沃斯论坛表示，中国将“在分裂的世界中加强合作”，中国绝不会搞计划经济，中国将坚持以经济建设为中心，坚持扩大对外开放，依法保护产权和和知识产权，营造市场化的国际营商环境等等。刘鹤与美国财长耶伦周三的会谈，也被视为是中美经济关系升温的迹象。双方均称会谈是“建设性”的，刘鹤还指与对方进行了“专业、深入、坦诚、务实的交流”。

三年了，世界发生了许多事情，中国似乎主要在进行一场残酷的清零，清零政策终于被抛弃，刘鹤要让世界看到“中国回来了”，世界怎么想？中国自身做了哪些准备？这些问题都比较严重，但官媒央视对一些细枝末节津津乐道，比如刘鹤与耶伦从握手到坐下后的开场寒暄至少七八分钟，比如两人会谈的时间长度，将近三个小时，还说因为耶伦马上要上飞机，会谈不得不停止，否则有意愿谈得更久等等…… 刘鹤瑞士行官媒忽略了一个重要细节，纽约时报报道说，2018年的达沃斯，刘鹤的演讲是出席人数最多的演讲之一，这次，刘鹤发言前，会场有四分之一的空位，而此前欧盟委员会主席冯德莱恩演讲时座无虚席，这说明什么呢？“西方重新调整了优先事项，现在专注于展示团结，反对俄罗斯侵略。“冯德莱恩在讲话中还批评中国政府在主导未来清洁能源行业的过程中，以牺牲欧洲和美国的利益为代价，不公平地补贴中国公司。

中国三年闭关锁国，刘鹤要努力让国际经济界放心，中国仍然是一个做生意的好地方。他能够说服国际社会吗 ? 纽约时报援引曾担任奥巴马政府的中国事务的麦艾文教授说：“过去20年，中国受益于地缘经济引力和地缘政治功能，但在过去的一年里，它迅速失去了这两样东西”。中国对民营企业的控制和打击与刘鹤所说的“毫不动摇的支持民营经济健康发展”不是背道而驰吗？华尔街日报报道，对于中国政府是否愿意减少对企业的限制，重新接纳民间资本，中国境内外投资者和企业高官仍持谨慎态度。墨卡托中心18日发布的调查显示，多数人对中国与欧盟的关系前景不乐观，81%认为欧盟公民对中国工作的情况会下滑，77%认为科技合作会恶化，55%认为欧盟会降低对中国投资，绝大多数接受调查的专家和民众支持欧盟分散对中国经济依赖的政策。

刘鹤对中国经济发展前景作出乐观评估，然而，就在他讲话的同一天中国出台的两个数字一点也不乐观。一个是1961年来中国人口首次出现负增长。另一个是2022年GDP增长率仅3%，不到2021年的一半，远低于5.5%的目标。这是文革结束的那一年，1976年以来第二低的增长率。而这一数字仍让专家质疑它的可信度。

现在，西方经济界最担心的是中国的人口结构和经济增长。中国人口萎缩，这是六零年代三年大饥饿之后从未发生过的事情，这一点当然是中共几十年强迫性计划生育政策的直接后果，而三年清零更是雪上加霜，专家们怀疑中国已有未富先老的势头。

有些专家认为中国的经济增长率今年有可能强劲增长，但从长远看前景并不美妙。1978年，邓小平启动经济改革时，中国的中位年龄为20.1岁。2021年为37.9，超过美国。中国的生育率为1.18。而维持人口稳定所需的替代率是2.1。中国的劳动适龄人口多年来一直在减少；有专家估计，到本世纪中叶，这一数字将降至7亿以下。摩根士丹利前新兴市场负责人鲁奇尔.夏尔马表示，人口下降通常与经济衰退相关——人口每下降一个百分点，经济增长就会下降约一个百分点。

刘在试图说服西方，中国的经济会提振的，中国会对世界开放的，中国绝不会搞计划经济的。独立学者邓聿文在德国之声撰文以为，刘在国际场合讲这番话，发表一点“真实感言“，”算是他作为过去的首席经济顾问对习的一点忠告“，”大概是在临退前不想再讲违心话吧”。

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