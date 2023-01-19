反退休改革: 法国上百万民众示威 工会号召1月31日为新的行动日

法国/退休改革/示威

法国工会周四组织的反对政府退休改革抗议行动获得广泛响应，法新社称，学校及交通部门超过一百万人举行示威，全法各地民众走上街头，抗议政府拟将法定退休年龄从62岁提高到64岁的改革方案。在成功组织第一波抗议行动后，工会周四晚间宣布，1月31日将举行新的罢工抗议行动，以迫使政府让步。

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法新社报道，周四全国性罢工行动涉及运输、学校、石油能源及医院等各行业。受罢工影响，公共交通严重受阻，巴黎多条地铁路线停驶，飞机航班也受影响。

法国总工会CGT表示，全法各地总共发起200多场次的游行示威，超过200万人参加，其中巴黎的示威者达40万人。而据内政部的统计，参加示威人数达112万，首都巴黎示威者达8万人。

周四反对退休改革总动员行动规模超过2019年12月5日的抗议行动，当时的反退休改革行动，警方统计全国80万6000人参加，工会方面称有150万人响应。

受周四成功组织抗议行动的鼓舞，包括法国劳工民主联合会（CFDT）、法国劳工总联合会（CGT）、工人力量总工会（FO）在内的8大工会联合发出号召，1月31日为下一个抗议退休改革行动日。

据报道，在巴黎、里昂和雷恩的示威中发生了小范围冲突，但抗议行动总体平静。在巴黎，警方和示威者在巴士底广场附近爆发冲突，示威者投掷燃烧瓶，警方则使用了催泪瓦斯。 据警察总部称，有38人被逮捕。

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