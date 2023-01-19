向乌克兰提供豹二主战坦克 美国施压德国

俄罗斯侵乌战争

2022年10月17日，德国总理朔尔茨在德国奥斯滕霍尔茨一次军演中，在一辆 "豹2 "主战坦克前与联邦国防军士兵交谈。

德国在是否批准向乌克兰提供豹二主战坦克一事上与美国产生分歧，美国国防部长奥斯汀将利用周四在德国美军拉姆施泰因空军基地开会的机会向德国新任国防部长皮斯托留斯施压。

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路透社援引接近德国政府的内部消息称，德国是否批准德国造坦克送往乌克兰，前提是美国同意批准将M1艾布拉姆斯（M1 Abrams）主战坦克送往乌克兰。

但美方高官强调，华盛顿暂时不打算向乌克兰提供重型坦克，理由是基辅将面临维修和后勤方面的困难。

美国国防部一名高官表示，奥斯汀防长将向德方施压，在美方看来，向乌克兰提供德国制造的豹二坦克是最合乎逻辑的解决办法，因为拥有豹二坦克的欧洲国家同意尽快向乌克兰转送。

自俄罗斯侵乌以来，美国已向乌克兰提供240亿美元军事援款，拜登政府可能很快批准新的价值20亿美元的援乌计划，并于周五在德国美军空军基地召开的同盟国防长会议上宣布，这一计划极可能包括美军为21世纪战场设计的新式八轮装甲车---史崔克装甲车（Stryker vehicle），但不包括M1艾布拉姆斯（M1 Abrams）主战坦克。

德国本身虽然只拥有200多辆先进的豹二主战坦克，但德国售往欧洲国家的改型坦克多大千余辆，包括西班牙、芬兰、波兰在内的国家都已表示，只要德国允许，将立即向乌克兰送去豹二坦克。

乌克兰周四再次敦促西方盟国加快提供坦克和空防系统，以避免更多的乌克兰人付出生命的代价。

星期三，欧洲三个国家表示向乌克兰提供更多的导弹和大炮，之前已宣布向乌克兰提供重型坦克的英国周四表示追加600枚“硫磺”精确制导导弹；丹麦表示将把从法国订购的19门凯撒大炮全部送给乌克兰，而瑞典表示将向乌克兰送去“弓箭手”自行火炮。

周四访问基辅，并与泽连斯基总统会谈的欧盟理事会主席米歇尔强调："必须向乌克兰提供坦克!"

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