应对中国 华盛顿重视非洲

非盟/美国/中国

美中在国际事务竞争的背景下，华盛顿进一步加大在非洲的影响力。美国财长耶伦于 1 月 17 日星期二展开对非洲三国为期十天的访问，拜登政府于2022年12月在华盛顿与非盟举行会议，不过俄乌战争让非洲国家越发不信任西方，同时中国继续加强在该区域布局。

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美国重返非洲

美国-非洲领导人多边峰会于12月13日在美国华盛顿召开，这是自新冠肺炎疫情以来华盛顿首次举行的最大规模国际会议，有49个非洲国家的元首，非盟，民间组织代表与会，也是8年后再次举行美非峰会，凸显美国关注非洲。

美国总统拜登宣布支持非盟参加的 G20 峰会。美国国家安全委员会非洲事务主任贾德德弗蒙特表示，在有关全球经济、民主和治理、气候变化、健康和安全的国际对话中，我们需要更多倾听非洲人的声音。

现任大西洋理事会智库专家彼得·范（J. Peter Pham），曾在特朗普政府任萨赫勒地区特使，他告诉《世界报》，高兴举行本次峰会，虽然美国相对较晚在非洲相关事务中发挥作用，如欧盟与非洲、法国与非洲、日本与非洲等之间长期以来都有类似的较晚关系。

机遇与乐观

拜登政府表示目前有两个主要因素导致国际关系的不稳定：俄罗斯入侵乌克兰战争和中国在非洲影响力的不断上升，因此用机遇和乐观主义来形容本次美非互动。

首先，乌克兰战争导致国际局势的不稳定，此前一位美国高级官员在新闻发布会上表示，不幸的是，非洲大陆的许多国家都遭受了俄罗斯侵略后果的影响，如乌克兰小麦和化肥出口减少等。

一些非洲国家领袖对俄罗斯入侵缺乏明确的政治谴责，显示非洲领导人越来越不愿接受西方国家的观点，华盛顿需要与非洲领导人进行积极外交工作的重要性。

其次中国在非洲大陆崛起多年，华盛顿和北京之间的模式竞争是在2022年12月13日召开美非峰会关注的重点，美国要通过该峰会扩展与非洲大陆的交流，超越简单中国与非洲主要集中在贸易和商业上的交往，华盛顿要扩展到文化、民间社会交流、环境和民主等问题上。

美国国务卿安东尼·布林肯在2022年的一年内对非洲进行了三次访问，这种高频罕见，尤其是乌克兰战争在此期间占据了美国政府的主要注意力。 美非有众多交流主题如武装冲突、恐怖主义、粮食不安全、气候和移民危机，还有经济开放、人口。

在入主白宫几天后的 2021 年 2 月举行的非洲联盟峰会上的简短视频讲话中，拜登总统就展示了他要与非洲大陆恢复关系。

白宫旨在恢复与非洲关系

8白宫在2022年8月初发布了一份关于其撒哈拉以南非洲战略的文件。 展示华盛顿的非洲大陆新行动纲领，该文本表达“根除美国存在的系统性种族主义”的愿望，并承认多年来在非洲促进民主方面遇到的困难。

文件中提到的优先事项包括处理 新冠疫情对经济和社会影响后果，能源转型和应对气候挑战。评论指出这些目标值得称赞，但如此公式化，不是可以执行的政策。

大西洋理事会智库专家彼得·范指出“战略是一份阐明目标、分析可用资源并定义如何使用它们。但是如果列出世界上所有你想要的美好事物不是一种策略，而是一个愿望清单。 比如说我可以称我的丰田为奔驰汽车，但它不会是奔驰。

非洲安理会三个非常任理事国席位

在政治讲，从拜登政府的角度来看，非洲在世界占有特殊的位置。 该战略文件指出非洲地区在联合国 安理会拥有三个非常任理事国席位，是联合国大会和其他多边机构中最大的地区投票集团之一 ，拥有28%的投票权。 因此各国重视拉非洲国家的选票。

哥伦比亚大学历史和非洲研究教授马马杜·迪乌夫 (Mamadou Diouf) 强调说：就非洲国家，尤其是对于讲法语的非洲国家，正在脱离与西方的关系，美国不一定对这些非洲精英具有吸引力。

美国只是与其他几个最重要的是几个大国，如前殖民大国法国、中国、俄罗斯、土耳其或之间讨价还价的筹码。

与非民主国家竞争

乔·拜登政府非洲外交政策的重要叙事主线之一是自由民主国家与专制和独裁政权之间的对抗。 从这个角度来看，2022年8 月份公布战略文件强调，与莫斯科和北京的竞争也在非洲发展。

该文件指出中国将该地区视为挑战已有国际规则的地区、推进其短视的商业和地缘政治利益、破坏透明度和公正性。并削弱美国和非洲人民和政府关系。

俄罗斯将该地区视为对私人和准军事团体活动地区，这些团体往往为了经济和战略利益引发不稳定。

非洲政变频发，美国总统拜登本应凸显与尼日尔总统穆罕默德·巴祖姆关系，华盛顿已经与他建立了重要的安全伙伴关系，如在阿加德兹设立无人机基地，训练军队等。

在定于 12 月 15 日举行的官方晚宴上，这位已经是法国在萨赫勒地区最好的盟友可能会被安排在拜登总统旁边。

尼日尔外交部长马萨乌杜 表示，我们本来希望巴祖姆总统不那么孤单，这同时赋予我们更多的责任。 今天的挑战是尼日尔人民必须感受到民主的直接好处，而我们尼日尔人想要表明民主国家可以战胜恐怖主义。

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