日本与中国在非洲竞争

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中国是非洲地区多年来的重要投资国，美国拜登政府开启与非洲新伙伴关系，日本同样与中国在非洲大陆竞争，凸显政治和经济交流，也是在2022年8月举行的东京非洲发展国际会议的核心。

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第八届东京非洲发展国际会议于 2022年8 月 27 日至 28 日在突尼斯举行，由日本，突尼斯，联合国等共同主办，由于日本首相岸田文雄感染新冠，他以在线形式参加了开幕式。

《世界报》介绍说该峰会从 1993 年到 2013 年每五年举办一次，自 2016 年起改为三年一次，由日本和非洲轮流举办，旨在加大人力资源、粮食援助，以及基础设施发展投资的。

东京非洲发展国际会议在新冠疫情，气候和粮食危机背景下召开，日本国际合作局副负责人Shinjiro Amameishi表示新冠疫情和乌俄战争造成的粮食供应困难加剧了非洲地区的营养不良。

平等关系

日本宣布约 1.24 亿欧元的粮食生产援助，该重点投资举措主要在非洲发展种植水稻，其目标是通过支持农民和政府制定该部门的发展战略，到 2030 年将非洲大陆的水稻产量翻一番，达到 5600 万吨。 日本希望在三年内在卫生领域培训 30 万人，以应对传染病和农业虫害。

非洲的私营部门将受益于获得更多支持，例如“与日本创新行动”项目注重投资在非洲大陆创建初创企业，该项目于 2020 年推出，已经促成了大约 10 家专门从事物流和健康领域的公司的创建。

日本将在三年内为好的基础设施拨款 50 亿欧元，为可再生能源拨款 40 亿欧元。

日本外务省非洲事务副总干事宫下忠之解释说，通过这些举措，东京希望继续走自 1993 年第一届东京会议以来制定的路线，即促进“非洲发展的伙伴关系和自主权”，并保持“平等关系，而不是捐助者和受援者的关系”。

这些原则也是日本与联合国开发计划署、非洲联盟和世界银行与东京会议联系起来的行动， 帮助在非洲大陆树立了良好的形象，而且严格守承诺更加巩固了这一形象。

所做的非洲大陆投资选择也有利于日本公司。 尽管由于非洲一些国家存在不安全和后勤等问题，让一些日本企业不愿涉足非洲，但与 2010 年的 520 家企业相比，现在在非洲大陆有 910 家日本公司，如农产品巨头味之素等在非洲大陆开展业务。

最近几年日本的中小企业如电子行业的 Wassha活跃于坦桑尼亚、莫桑比克和乌干达等国。

日本风险投资机构Samurai Incubate已经支持了大约 30 家非洲初创企业的发展。

不放弃

东京早稻田大学的非洲问题专家片冈贞治 (Sadaharu Kataoka) 表示，不过日本在非洲大陆的发展受到新冠疫情大流行的影响，他指出在日本，人们过于谨慎，许多会议和旅行已被取消，东京关闭了边界，这削弱了在非洲的影响力。

因此，本届东京非洲发展国际会议标志着日本回归非洲大陆，这个拥有丰富自然资源，人口高增长和巨大潜力的大陆，其人口将在 2050 年达到 25 亿居民，而 2019 年为 13 亿。

与中国一带一路不同

日本试图显示与北京推动的“新丝绸之路”的不同，东京着手培养能够对抗“债务陷阱”的金融家，一些非洲国家从中国投资中受益，但是国家积累了无法偿还的债务。

另外日本将继续培训司法和警察人员。 自 2019 年举行 第七届东京非洲发展国际会议以来，已培养了约 46,000 人。

分析指出在数量上，日本和中国在非洲的发展并不相同， 中国是重量级的，日本是轻量级。 不过日本可以通过质量、价值观、可靠性和诚意来增强影响力。 日本需要加强政治影响力，成为非洲大陆的辩护者。

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