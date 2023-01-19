日本20日决定是否将新冠防疫下调到与季节性流感相同

日本/防疫

据有关方面透露，关于新冠病毒在日本《感染症法》上的定位，首相岸田文雄和相关阁僚1月20日将探讨是否调整为与季节性流感同级的“5类”，并对如何戴口罩等问题进行讨论，如果下调到“5类”，可能在今年4月-5月开始实行。

广告 继续浏览后续

目前，新冠在《感染症法》上被定位为可以对患者和密切接触者实施行动限制等最广泛措施的“新型流感等感染症”，与肺结核和严重急性呼吸系统综合症（SARS）一起属于“2类”，为此，对于感染新型冠状病毒的人，需要建议住院并进行出勤限制，并且国家负担一切治疗和疫苗费用，如果将其下调为“5类传染病”，就会取消住院建议和出勤限制，不再要求感染者避免外出，不能再发布基于新冠特别措施法的紧急事态宣言，医疗费用和接种疫苗的公共负担也会逐渐减少，医疗费将在原则上由个人负担医疗保险以外的部分，但可能作为过渡措施仍由公费负担。

而根据日本财务省的资料：60岁以上老年人感染新冠病毒后的死亡率，在德尔塔病毒流行期的2021年夏季的“第五波”中，是2.5%；在今年7月的“第七波”中，奥密克戎病毒成为主流，大阪府的数据是0.48%，而季节性流感的死亡率是0.55%，此资料显示目前的新冠病毒的死亡率已经低于季节性流感。

政府将1月20日就新型冠状病毒对策召开阁僚级会议， 预计将就何时将新冠降至《感染症法》上的“5级”以及如何佩戴口罩等问题进行讨论，将出席磋商的除首相岸田文雄以外，还有厚生劳动相加藤胜信、经济再生担当相后藤茂之、官房长官松野博一等，政府将在分析疫情“第八波”死亡人数增加的现状并倾听专家意见之后，决定实施调整。

关于在室内戴口罩，正在讨论伴随防疫等级的下调进行调整，有方案认为：除了有症状者等以外，原则上无需佩戴。政府去年5月修改了“基本应对方针”，规定在室外如果不交谈，原则上无需佩戴，但提倡在室内戴口罩，除非能保持2米距离或很少说话。

如果新冠病毒感染症降至“5类”，需要戴口罩的人将限制在有发烧等症状并可能将病毒传播给他人的人群。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅