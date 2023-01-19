港澳台居民可与深圳家人半价购居屋

中国/房市

在中国各地推出救楼市措施之际，深圳推出俨如香港居屋的「共有产权」住房，合资格人士可用最少市价五折买楼，禁售期五年；香港丶澳门和台湾人亦受惠，只要他们有家人在深圳，便可以共同申请人名义参与，不须共住。有关办法变相吸纳港澳台三地的购买力去推动深圳楼市。

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根据深圳市住房和建设局周二(17日)就保障住房徵求意见的四份文件，当局会仿效北京五年前推出的「共有产权」住房，即地方政府和买家各占房屋一定比例的产权，并在售价上作出折让，以照顾需要买房的中低收入家庭。意见稿订明，这类住房会按照土地出让时市场参考价格约50%厘定；购房人产权份额按项目销售均价占市场参考价格的比例确定，至少为50%。即只需支付楼价约一半价钱，便可置业，但业权要跟政府摊分。

申请轮候和认购这种政府与购房人「按份共有产权」住房的资格方面，申请人需在过去五年未有在深圳拥有或转让自住房；申请人及共同申请人须具深圳市户籍，但共同申请人为现役军人丶「港澳台居民或者在就读全日制学校期间将户籍迁出深圳市的未满十八岁子女」，不在此限；最後一项豁免意味本身在港澳台或已移居三地及在三地就读者亦可成为共同申请人。

申请时，已婚申请人须以家庭为单位，直系亲属为共同申请人，但年满18岁子女则不可包括在内；年满35岁的单身人士可独自申请。申请住房面积按人数计算，由三人以下的65平方米至四人以上家庭配售建筑面积约为85平方米不等。

年限方面，意见稿提到，签订买卖合同满五年的购房人，可向符合条件的对象转让或向代持机构申请收购个人产权份额，而未够五年者，退出时只能申请收购自己的产权份额，作价以买入价计算，简单而言，五年期内即只能把该房买给政府。

根据有关计划，年前推出丶针对年青人的「安居型商品房计划」已被取代。中国媒体引述广东省城乡规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，现时深圳住房类型包括公共租赁住房丶保障性租赁住房和共有产权，目的是围绕新市民丶年轻人丶无房户丶中低收入人群建立有租有买丶价格低廉以及门槛较低的公共住房体系。

公众谘询为期一个月，当局未有提及实行的时间表。

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